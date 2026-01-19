Тежка влакова катастрофа в Испания: Най-малко 39 загинали при сблъсък на високоскоростни влакове

Най-малко 39 души загинаха, а над 70 бяха ранени при тежка катастрофа между два високоскоростни влака в Южна Испания късно в неделя вечерта, която потопи страната в траур. Премиерът Педро Санчес определи случилото се като „нощ на дълбока болка“ и отмени програмата си за понеделник, за да се съсредоточи върху кризата.

Инцидентът е станал край град Адамус в провинция Кордоба, около десет минути след като високоскоростен влак на Iryo е потеглил от Малага за Мадрид в 18:40 ч. По данни на железопътния инфраструктурен оператор Adif, влакът е дерайлирал на прав участък от линията, навлязъл е в насрещния коловоз и се е сблъскал с идващ насреща влак на Renfe, пътуващ от Мадрид за Уелва. И двата влака са излезли от релсите, като няколко вагона са се преобърнали и са паднали по четириметров насип.

От Iryo съобщиха, че на борда са се намирали около 300 пътници, а испански медии посочиха, че общо в двата влака може да са пътували до 400 души. Дерайлирането е засегнало шести, седми и осми вагон на влака на Iryo. Спешните служби, включително пожарникари, Гражданската гвардия и медицински екипи, са били изпратени незабавно и са работили през цялата нощ при изключително трудни условия.

Общо 75 души са откарани в болница, като между 24 и 30 от тях са в тежко състояние, според регионални и национални власти. Ръководителят на службите за извънредни ситуации в Андалусия Антонио Санс предупреди, че броят на жертвите може да нарасне заради сложността на спасителните операции. Началникът на пожарната в Кордоба Франсиско Кармона заяви, че някои вагони са били смачкани, с усукан метал и седалки, които са притиснали пътниците. В отделни случаи е било необходимо телата на загинали да бъдат извадени, за да се стигне до оцелели.

Пътници разказаха за сцени на хаос и ужас. Очевидци описаха силно разтърсване, преобръщане на вагони, изгасване на светлините и падащ багаж от рафтовете. Един от тях сравни удара със земетресение, а друг сподели, че гледката напомняла „филм на ужасите“. Хора са използвали аварийните чукове, за да чупят прозорци и да се спасят, докато дим е изпълвал части от влака. Служител на Iryo е инструктирал пътниците да запазят спокойствие, да останат по местата си, когато е възможно, и да пестят батериите на телефоните си, докато чакат евакуация.

Според първоначалната информация повечето загинали и тежко ранени са били в първите два вагона на втория влак. Медицинските екипи и пожарникарите са продължили да претърсват тесни и нестабилни пространства до късно през нощта. Телевизионни кадри показаха мащабна спасителна операция, осветена от прожектори.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че причината за катастрофата все още е неизвестна и определи инцидента като „изключително странен“, като отбеляза, че участъкът от линията е бил напълно реновиран през май, а засегнатият влак на Iryo е почти нов. Разследването продължава, за да се установи как е възможно дерайлиране на прав участък от трасето.

Местните жители на Адамус, град с около 5 000 души население, са отворили приемен център за пострадалите пътници. Доброволци са донесли храна, одеяла и топли напитки, тъй като температурите през нощта са паднали до около 6 градуса. Adif е спрял всички високоскоростни железопътни услуги между Мадрид и Андалусия, включително линиите към Кордоба, Севиля, Малага и Уелва, поне за понеделник.

Съболезнования пристигнаха от цяла Испания и от чужбина. Крал Фелипе VI и кралица Летисия заявиха, че следят развитието с дълбока загриженост и поднесоха съболезнования на близките на жертвите, както и пожелания за бързо възстановяване на ранените. Сред международните лидери, изразили солидарност, бяха френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Испания разполага с една от най-големите високоскоростни железопътни мрежи в Европа, с дължина над 3 000 километра, която свързва основните градове на страната. Трагедията съживи болезнени спомени от дерайлирането край Сантяго де Компостела през 2013 г., при което загинаха 80 души и което остава една от най-тежките железопътни катастрофи в съвременната история на Испания.