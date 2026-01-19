„Евро“, „безобразие“, „протест“: кои са думите на 2025 година

„Евро“, „безобразие“ и „протест“ са трите думи, които най-точно обобщават обществените настроения в България през 2025 година. Това показват резултатите от традиционното изследване „Думи на годината“ на платформата „Как се пише?“, в което гласуваха хиляди хора.

С убедителните 42,5% от вота на първо място застава думата „евро“, следвана от „безобразие“ с 32,8% и „протест“ с 25,1%. Четвъртата позиция заема „волейбол“, останала само на половин процент от третото място. В десетката влизат още „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“.

Част от думите са разпознаваеми като елементи от по-широки обществени изрази – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“, които доминираха както в публичния дебат, така и в медиите.

Две теми, които определиха годината

Инициативата се провежда за пета поредна година и има за цел да открои ключовите теми на изминалите 12 месеца чрез езика, използван от обществото и медиите. В последния етап на проучването всеки участник можеше да гласува за три думи или израза, а паралелно с това беше направен и мащабен медиен анализ от системата за глобален мониторинг Sensika.

Не е изненада, че думата „евро“ е единствената, която оглавява едновременно и обществената, и медийната класация. Според организаторите д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, това е логично отражение на двете големи теми на годината – присъединяването на България към еврозоната и вълната от протести в края на 2025 г.

„Протестите избухнаха в самия край на годината, но тяхната сила и обществен отзвук се оказаха решаващи за високия резултат на думите „безобразие“ и „протест“, посочват те. По думите им, тенденцията следва линията от 2024 г., когато „Шенген“ оглави класацията и ясно показа европейската ориентация на обществото.

Успех, проблем и труден избор

Според доц. Георги Лозанов двете водещи думи тази година са попаднали „изключително точно в сърцевината на политическата реалност“.

„Те представят едновременно най-големия успех, най-драматичния проблем и най-трудния избор пред обществото“, коментира той. По думите му еврото символизира успешния финал на дългия процес на западноевропейска интеграция, докато „безобразието“ остава трайният проблем – злоупотребите с власт и, през 2025 г., използването на репресивния апарат срещу опозицията.

„Отговорът на този избор е закодиран в третата дума – „протест“, категоричен е Лозанов.

Огледало на една година

Журналистката Веселина Седларска определя класацията като най-краткия и точен анализ на изминалата година. „Това е България през 2025 г. – еврозоната, гневът срещу корупционното управление и една светла искра – волейболната гордост“, казва тя и добавя: „На хората, на които думите не харесват, ще кажа – вината не е в огледалото“.

Подобна е и оценката на поета и есеист Иван Ланджев, според когото „безобразието“ се е превърнало в парола на десетилетието. „От години протестираме срещу едни и същи фигури, а нормалността си проправя път бавно. Влязохме в Шенген, приехме еврото – естествено е това да бъде дума на годината“, обобщава той.

Как беше избрана десетката

Проучването премина през три етапа. В началото, между 5 и 9 януари, хората предлагаха думи в социалните мрежи на „Как се пише?“. След това жури от петима експерти подбра десетте най-значими предложения, а в последния етап – от 12 до 17 януари – обществото избра трите най-важни за годината.

Какво показва медийният анализ

В рамките на анализа Sensika са прегледани над 9 милиона публикации в повече от 9 000 онлайн медии за периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. Най-често споменаваните думи са „България“, „дете“, „Русия“, „Украйна“, „САЩ“, „война“, „Европа“, „евро“ и „сигурност“.

Интересен акцент е изкачването на думата „дете“ до второ място, което според анализаторите отразява нарастващата обществена тревога за бъдещето и образованието на най-младите.

За трета поредна година е представена и класация на най-споменаваните личности в медиите, оглавена от Доналд Тръмп. В топ 20 попадат изцяло политици, като отчетливо се откроява ръстът на споменаванията на световни и български лидери.