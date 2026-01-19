Бензиностанциите удвоиха отстъпките за лоялни клиенти

Водещите вериги бензиностанции в България предприеха агресивен маркетингов ход две седмици след въвеждането на еврото, удвоявайки ефективната стойност на отстъпките за лоялни клиенти. Ходът идва след първоначалния технически хаос в началото на януари и на фона на острата конкуренция с нискотарифните обекти, която стана още по-видима с новите цени в евро.

От 1 януари отстъпките, които традиционно се движеха между 5 и 7 стотинки на литър, "тихомълком" бяха превалутирани цифра за цифра – тоест 5 стотинки станаха 5 евроцента, пише вестник "24 часа".

Тъй като курсът е фиксиран на 1.95583 лв. за евро, това на практика означава двойно по-голямо намаление за крайния клиент (около 10-14 стотинки).

Математиката на лоялността

Простата аритметика показва, че големите играчи се опитват да стопят дистанцията с независимите търговци. В обектите на "Лукойл", където масовият бензин А-95 се търгува средно за 1.25 евро, новата отстъпка от 5 евроцента сваля цената до 1.20 евро.

Ситуацията при ОМВ е идентична – при средна цена от 1.25 евро, отстъпката от 7 евроцента редуцира крайната сума до 1.18 евро за литър.

Скритата война за клиента

Този ход не е проява на корпоративна благотворителност, а наложената от пазара необходимост. С преминаването към евро, разликите в цените станаха болезнено очевидни за потребителите. Сравнението с нискотарифните вериги като "Круиз", където бензинът се продава свободно на 1.17 евро без нужда от карти и условия, показваше сериозна ножица.

Преди актуализацията на отстъпките, разликата между "премиум" и "бюджетните" станции щеше да бъде около 8 евроцента (близо 16 стотинки). С новите отстъпки, големите вериги успяват да свият тази разлика до 1-3 евроцента, опитвайки се да демотивират шофьорите да сменят първичните си места за зареждане.

Успя ли пазарът да се успокои?

Настоящата "щедрост" идва и като опит за рестарт на отношенията с клиентите след проблемите в първите дни на годината. Както Dunavmost вече писа, началото на януари беше белязано от технически проблеми с фискалните устройства и блокирали системи за лоялност, които изнервиха хиляди шофьори.

Към момента пазарът на горива остава стабилен. Цените се задържат на нивата от 1 януари, като пропан-бутанът отбелязва леки колебания, но бързо се върна към изходни позиции. Бензин А-95 се движи в коридора 1.16 – 1.25 евро, а дизелът – между 1.19 и 1.28 евро за литър.