Фризьорски салон в Бургас вдигна цените с близо 300%

Близо 125 000 евро е стойността на наложените санкции за нарушения след въвеждането на еврото, но държавата няма лост, с който да принуди търговците да върнат старите цени. Това стана ясно от отчет на Националната агенция за приходите (НАП) в 19-ия ден от приемането на единната валута.

Въпреки шумната кампания срещу "спекулата", сухата статистика показва, че масови нарушения липсват – от извършени над 3100 проверки, актове са съставени едва в 177 случая. Това означава, че над 94% от проверените обекти са изрядни или са представили достатъчно добри икономически обосновки за новите си цени.

Ефектът "Бургаски фризьор"

В опит да илюстрира необходимостта от строг контрол, НАП изнесе фрапиращ пример от Бургас – фризьорски салон, който е вдигнал цените с драстичните 291%.

"Това, което на мен лично ми направи изключително впечатление, е един фризьорски салон в Бургас – боядисване с повишение на цената от 291%", заяви Анна Митева, директор „Комуникации“ в НАП, цитирана от NOVA. По нейни изчисления, ако услугата е струвала 30 лева, сега цената ѝ е скочила до 120 лева.

Подобни примери обаче са по-скоро изключения, отколкото правило, предвид ниския процент на установените нарушения общо за страната. Най-големият дял на санкционираните – 87%, остава в сектора на хранителните стоки, където инфлацията се усеща най-осезаемо от потребителите.

Държавата: Глобяваме, но пазарът решава

Докато данъчните инспектори атакуват "необоснованите" поскъпвания, от агенцията направиха ключово признание за лимита на своите правомощия. Дори да бъде глобен даден търговец, законът не му забранява да държи висока цена, ако пазарът я понася.

"Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена", призна Анна Митева. Тя уточни, че санкцията е за "некоректно поведение", но крайното решение остава в ръцете на бизнеса и потребителите.

Институцията оспорва опитите на бизнеса да оправдае поскъпването с вдигането на заплатите. Според НАП, увеличение на минималната работна заплата не може да бъде аргумент за скок на цените от 300%, но агенцията не даде формула колко точно поскъпване смята за "справедливо".

Санкции и за общините

В мрежите на проверките са попаднали не само частни фирми, но и общински структури. Вече има издадени четири акта на общински дружества за завишени цени на гробни места и наеми на зали, като едното наказателно постановление е за 2600 евро.

Очакванията са общата сума на глобите да нарасне до 350 000 евро в следващите дни, когато приключат процедурите по връчване на новите актове. КЗП също се включва с по-тежката артилерия, като при неизпълнение на предписанията техните санкции могат да достигнат до 102 000 евро.