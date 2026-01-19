Оставате без работа? Вижте обезщетенията, които можете да получите и при какви условия

Когато ви уволнят или съкратят от работа у нас, работодателят ви може да ви изплати обезщетение (освен ако не сте на изпитателен срок), а освен това имате право на социални плащания от държавата (безработица) или иначе казано можете да бъдете определено време "на борсата"

Обезщетения, които работодателят Ви дължи:

Неизползван платен годишен отпуск

Ако имате неизползвани дни платен отпуск към момента на прекратяване на трудовия договор, работодателят трябва да ви ги изплати като парично обезщетение.

Обезщетение за липса на предизвестие или неспазено предизвестие

Ако ви уволнят без предизвестие, работодателят трябва да ви плати брутното трудово възнаграждение за целия срок на предизвестието, като обикновено това е един месец, зависи от договора, който сте подписали. При някои трудови договори е записано, че предизвестието може да бъде два или три месеца. Вместо да изплаща обезщетение, работодателят Ви има право да ви пусне в платен отпуск по време на предизвестието, ако това е организационно възможно.

Ако предизвестие е дадено, но не е спазено, работодателят дължи заплатата за оставащия период. Например ако предизвестието е 30 дни, но ви освободят веднага — работодателят трябва да ви плати 30 дни заплата като обезщетение.

Обезщетение при съкращение или закриване на позицията

Според Кодекса на труда:

Ако сте уволнени/съкратени поради закриване на предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работа или др. подобни основания, имате право на обезщетение в размер на брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останали без работа, но не повече от 1 месец.

Обезщетение при незаконно уволнение – чл. 225, ал. 1 и 2 КТ

При незаконно уволнение имате право на обезщетение от работодателя Ви в размер на брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период сте работил на по-нископлатена работа, имате право на разликата в заплатит

Изплащане на обезщетенията

Обезщетението от работодателя Ви се изплаща малко след прекратяване на трудовия договор (в рамките на законовите срокове).

Работодателят Ви трябва да ви издаде и заповед или документ, в който да е упоменато прекратяването и дължимите обезщетения.

Обезщетения от държавата (безработица)/Бюро по труда

Освен обезщетенията от работодателя Ви, ако останете без работа, можете да получите обезщетение от държавата.

Паричните обезщетения за безработица са краткосрочно плащане от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване, което замества за определен период от време част от загубения доход от полагане на труд.

Право на парично обезщетение за безработица имате, ако са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и ако:

сте регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;

не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава или не получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия;

Размер и продължителност:

Обезщетението е 60% от среднодневното брутно осигурително възнаграждение за последните 24 месеца.

за последните 24 месеца. Времето, за което се получава, зависи от трудовия стаж:

до 3 г – 4 месеца

от 3 години и 1 ден до 7 години - 6 месеца

от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца

от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца

над 15 г – 12 месец

Важно уточнение: Ако сте напуснали по ваше желание, обезщетението може да се ограничи до минималния размер и кратък срок.

Ако трудовият договор приключи „по взаимно съгласие“, също можете да се регистрирате в бюрото по труда, но:

обезщетението в този случай се изплаща в минимален размер;

периодът, за който се изплаща, е 4 месеца (при условията на чл. 54б, ал. 3 от КСО)

Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на декларирана от вас лична платежна сметка. Обезщетенията се превеждат на 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Загубата на работа у нас, независимо дали става въпрос за съкращение, уволнение или прекратяване по взаимно съгласие, не означава загуба на права Ви. Българското законодателство предвижда редица обезщетения от работодателя и от държавата, но те зависят от основанието за прекратяване, осигурителния ви стаж и това дали сте предприели нужните действия навреме.

За да избегнете неприятни изненади при прекратяване на трудовия ви договор, е изключително важно още при подписването да четете внимателно всичко. Обърнете специално внимание на срока и условията за предизвестие; уговорени допълнителни обезщетения; специфични условия при прекратяване.