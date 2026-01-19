Повод да почерпят: Ето кой празнува имен ден на 19 януари

Честваме паметта на преподобния Макарий Велики и на свети Марк Ефески, а имен ден празнуват всички, носещи името Макарий.

На църковния празник 19 януари не трябва да се ядосвате и да желаете зло, да отмъщавате, да отказвате помощ, да ругаете, да използвате неприличен език, да осъждате и да клюкарствате. Църквата осъжда мързела, омразата, завистта и алчността.

Според народните вярвания също има определени забрани, свързани с празника. Не трябва да се занимавате с тежък физически труд. Също така според народните вярвания е забранено да подстригвате косата си - смята се, че можете да отрежете късмета. Забранено е да носите черно в този ден, за да не привлечете тъга и мъка в живота. Предците ни са вярвали, че е по-добре да отложите тежката работа на този ден за друг ден, в противен случай "каквото сте правили този ден, ще трябва да правите същото през цялата година".

Свети Макарий Египетски е роден през 301 г. в Горен Египет. 30-годишен се оттеглил в Нитрийската пустиня (в падината Уади Натрун западно от делтата на река Нил) и там се подвизавал като отшелник цели шестдесет години. От самото начало Макарий се отличил с голямо усърдие в монашеския живот, затова още в млада възраст бил възприеман от всички като духовен старец (наставник). Всички го търсели за съвети и наставления. На 40 години бил ръкоположен за свещеник и заради добродетелния му живот Бог го удостоил с дара на изцеления и прозорливост.

Свети Макарий постоянно общувал с Бог в своите горещи молитви. Няколко пъти се срещал със свети Антоний Велики, от когото почерпил духовен опит. Прокопал в пясъка под килията си подземно помещение за молилня и там прекарвал всеки ден много часове в молитвеното си правило (лична поредица от молитви, песнопения и поклони, които християните изпълняват). Заради отстояването на православната вяра подвижникът на преклонна възраст бил подложен на преследване от арианския епископ на Александрия Лукий, който го заточил на остров в река Нил. Завърнал се по-късно в своята обител, преподобният Макарий починал в мир през 391 г., на 90 години, като оставил памет за велик подвижник.

Свети Марк Ефески е роден през 1392 г. в Цариград. Бил даровит младеж и получил добро образование. Запознал се с учението на исихазма и на 25 години станал монах. Изявил се като отличен богослов и химнописец. През 1436 г. бил избран за митрополит на Ефес. Участвал във Фераро-флорентийския събор за сближение на Източната и Западната църква, където единствен със силни доводи се противопоставил на безпринципното обединение. Така унията била осуетена и оттогава Марк Ефески е почитан като защитник на православието. Починал в 1444 г. на 52 години.