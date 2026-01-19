От понеделник, 19 януари, област Добрич е в грипна епидемия. Заболелите в областта за седмица са се увеличили двойно.

Учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга. Варна обяви вече грипна епидемия.

Очаква се още области да обявят грипна епидемия, Силистра и Бургас са на прага, а здравният министър съобщи, че пикът на грипа ще бъде в края на януари.