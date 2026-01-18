  • Instagram
Българин e намушкан смъртоносно в Кипър

pixabay
Властите в Кипър разследват брутално престъпление в района на Пея. 41-годишен български гражданин, живеещ в Лимасол, е починал, след като е бил смъртоносно намушкан от 29-годишен мъж, пише In-Cyprus.

Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да срещнат с 29-годишния мъж пред дома му, за да уредят "неморални" лични оплаквания, породени от публични публикации в TikTok.

При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина.

Въпреки усилията на лекарите, българинът починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия.

29-годишният мъж остава в ареста осем дни.

#Кипър #убит българин

