Рачков и Виктория минават под венчило в Италия през юли

Димитър Рачков ще се жени за бившата адреналинка и актуална бизнес дама Виктория Кузманова. Тя вече е получила годежен пръстен с огромен диамант, чиято стойност е над 20 000 евро. Бъдещите младоженци съобщиха новината миналия уикенд на откриването на новия салон за красота на булката. Очаква се сватбата да е съвсем скоро и да е последвана от бебе.

Според източник на „Уикенд”, комика и половинката му вече подготвят сватбата, която ще е в средата на юли. Церемонията ще е в тесен кръг и ще бъде в Италия. След това двойката ще има и втора сватба в България, която ще е на морето и ще е на 23 август.

„Тука са ни най-близките хора. Наистина! Наистина! Затова искаме с него да ви съобщим новина, че аз получих едно много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала, но ужасно много оценявам. Благодаря! Казах едно голямо „Да!” С тези думи Виктория Кузманова обяви, че с Рачков смятат да се женят. Тя го направи на специално официално събитие за откриването на салона си за красота, в присъствието на тв звезди, сред които Гала, Дарин Ангелов, Иван Христов и Андрей Арнаудов, Маги и Джуди Халваджиян, Рафи Бохосян и др.

Красивата бизнес дама извика Димитър Рачков на своеобразна „сцена” пред входа на салона, за да му благодари за помощта, да го разцелува и заедно да обявят годежа си. „Днес искам да аплодирате Вики, защото 3 месеца тя вложи душа и сърце. Аз за първи път виждам по-амбициозен човек от мен”, допълни Рачков, подправяйки романтичната атмосфера с характерното си чувство за хумор. Новината, че смята да се жени, естествено, бе посрещната с аплодисменти и вълнение, въпреки че някои от гостите със сигурност вече са били запознати с нея, тъй като не е съвсем нова.

Комикът е предложил брак на своята избраница на Бъдни вечер, а Кремена Халваджиян му е помогнала в избора на пръстена. Казал й за решението си да се ожени на 15 декември. Тя го завела в изискан магазин за бижута, показала му какво й харесва, той също го харесал и го купил. Бижуто е с огромен диамант, който може да струва годишната заплата на някои от редовите фенове на Рачков. Предложението е направено в тесен семеен кръг.

„Уикенд” вече публикува снимка от въпросната вечер. Край масата са присъствали родителите на бъдещите младоженци, синът на Рачков, дъщерята на Вики, братът на Митко със семейството си. Както още тогава вестникът отбеляза, за първи път от години я е нямало бившата жена на комика – сценаристката Христина Апостолова, и мъжът й – продуцентът Евтим Милошев, които редовно присъстват на всички празници на Рачков. Този път обаче, за щастие, празненството е минало без тях. Нямало ги е и на откриването на новия салон за красота.

Очаква се двойката да не протака с организацията на сватбата си. След нея най-вероятно ще зарадва роднините и приятелите си с новина за бебе. 36-годишанта Виктория никога не е крила, че иска второ дете след дъщеря си Кари, която е плод на връзката с първия й мъж – Явор Зайн. Заедно с него адреналинката спечели риалитито „Един за друг” по Нова телевизия преди 3 години. В своята визитка тогава бившите партньори разкриха, че са били разделени, защото тя искала второ дете, а той – не. Кари много страдала, че родителите й не са заедно, затова те се събрали отново малко преди да влязат в шоуто. Много зрителите тогава заподозряха, че са се събрали само заради славата, която получиха в риалитито, и защото очакват да вземат голямата награда – над 74 хиляди лева. Те наистина победиха и взеха наградата. После вдигнаха цели две сватби в рамките на няколко месеца. Година след втората сватба окончателно се разделиха.

Виктория и Рачков съобщиха за връзката си преди година, а се смята, че тя е започнала няколко месеца по-рано, още докато Кузманова е била официално омъжена за Явор. Към днешна дата приятели на Митко коментират, че е случил на жена – Вики била много добра по характер. Факт е, че комедиантът е имал връзки с доста впечатляващи дами, но за своите 53 години никога не е бил женен. С майката на сина си – Христина Апостолова, навремето не сключват брак. С колежката си Мария Игнатова живее години наред, но също без брак. С плеймейтката Анита също не мина под венчило, въпреки че се говореше, че тя упорито се е опитвала да го обвърже с подпис или поне с бебе. Виктория Кузманова е единствената, за която Митко официално съобщава, че се е сгодил. Феновете на романтичните истории очакват продължението – сватбата и бъдещото бебе на двойката.