  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -6 / -5
Пловдив: -4 / -2
Варна: -7 / -7
Сандански: +1 / +3
Русе: -8 / -6
Добрич: -9 / -8
Видин: -6 / -5
Плевен: -7 / -6
Велико Търново: -8 / -7
Смолян: -8 / -6
Кюстендил: -3 / -1
Стара Загора: -6 / -5

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност"

  • Сподели в:
  • Viber
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност"
A A+ A++ A

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност". Връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд за "Гражданска отговорност“ са блокирали. Проблемът е бил регистриран още вчера, предде БГНЕС.

Сривът важи само при сключването на нови полици. Вноски по "Гражданска отговорност“ могат да се извършват. От МВР посочиха, че се работи активно по възстановяване на нормалната работа на системата.



#„Гражданска отговорност“

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите