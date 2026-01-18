По-дълга междусрочна ваканция заради грипа?

Синдикат ‘‘Образование‘‘ към КТ ‘‘Подкрепа“ ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари. Идеята е да се получи период от 9 дни, в които учениците и учителите да не контактуват активно и така да се предотврати опасността от разпространение на грипната епидемия.



Това потвърди за ФОКУС председателят на Синдикат ‘‘Образование‘‘ към КТ ‘‘Подкрепа“ Юлиян Петров.



По думите му вече е проведено допитване от ученици и учители. От синдикатът изчакват до последно преди да официализрат предложението си, но вероятно това ще се случи в понеделник или вторник.



Към момента за училищата е предвиден само ден междусрочна ваканция – 2 февруари.