Дмитриев: Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте "татко"!

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев се обърна с насмешка към Европа след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на нови мита срещу осем европейски страни заради спора около Гренландия.



Представителят на РФ отговори на публикацията в мрежата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предупреди, че тарифната война може да доведе до "опасна низходяща спирала“.



Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на "1% за всеки войник, изпратен в Гренландия“, като спомена как генералният секретар на НАТО Марк Рюте нарече Тръмп "татко“.



"Уважаема Урсула "Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте "татко“! Вземете си 13-те войници, изпратени в Гренландия. Можете да получите допълнително по 1% мито за всеки изпратен войник“, се посочва в публикацията на руския посланик.