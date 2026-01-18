Седмичен ТАРО хороскоп от 19 до 25 януари

Овен - Мултивселена

Пред вас съществуват много възможности. Всеки път си има своите особености. Въпреки, че някои пътища изглеждат в началото еднакви или дори тръгват от едно и също място, те водят до различни върхове. Доверете се на своя вътрешен глас, за да ви подскаже той, накъде води вашият собствен път. Насочете своята енергия и интелект право към целта. Бъдете обаче много внимателни в избора на направлението към нея. Животът има особено чувство за хумор.

Телец - Колелото на съдбата

Пред вас предстои непредсказуемо развитие на нещата. Колелото на съдбата се завърта и това е повратен момент за вас. Каквото и да ви очаква, бъдете готови да го посрещнете. Засилва се цялата енергия около вас, защото имате да извървите дълъг път. Бъдете активни през този период, взимайте инициативата в свои ръце, действайте със замах. Сега за вас започва нов житейски цикъл ,в който е важно да приемете нещата такива, каквито са.

Близнаци - Звездата

След дългия и драматичен период подновявате силата на духа си. Свободата и чистото съзнание ви позволяват да гледате бъдещето с отворени очи. Имате възможност да си поемете дълбоко въздух, да помислите и да получите вдъхновение от естествената красота, която ви заобикаля. Надеждата, добрите предзнаменования и новите възможности ще бъдат ваши спътници през този период.

Рак - Двойка жезли

Осъществявате начинанията посредством силната си воля. Постигате целите си, благодарение на куража, който проявявате. Натрупвате богатство с много усилия и труд. Изпитвате удовлетворение и гордост от постигнатите материални придобивки. Продължавате напред уверено, очакват ви много лични успехи.

Лъв - Син на мечовете

Справедливостта възтържествува и разкрива последствията от миналото. Тя дава всекиму заслуженото. Постигате баланс и хармония след редица изпитания и премеждия. Достигате до равновесие със самите себе си. Ставате част от едно равностойно партньорство, виждате и двете страни на дадена ситуация. Постигате с лекота споразумения. За някои от вас предстои благоприятен изход, свързан с юридически въпрос.

Дева - Баща на мечовете

През този период ще проявите активен и мощен интелект. Ще сте смели, храбри, успешни. Ще вдъхновявате и насочвате другите без да всявате страх и ужас. Ще бъдете перфектния лидер. Ще взимате мигновени решения и ще демонстрирате завиден опит в своята област. Ще изслушвате внимателно съветите на околните, но ще действате по свой начин. Няма да се спирате пред нищо, но ще проявявате респект към обществените ценности и закони.

Везни - Седмица жезли

Преодолейте противоречията, само така ще получите признание и уверение от страна на околните. Преодолейте пречките. Подкрепете общочовешка и благородна позиция. Накарайте различните страни, обзети от противоречия, да работят в съюз, заедно за общото благо. Защитете нещо, което се намира в начален етап на своето развитие. Достатъчно сте издръжливи, за да реализирате целите си. Смелост, сила и успех са нещата, които ще ви съпътстват през този период.

Скорпион - Двойка камъни

Период на отлични перспективи, баланс и единство. За много от вас предстои щастливо стечение на обстоятелствата. Решени сте да извършите необходимите промени. Вдъхновението ви е завладяло изцяло. Пред всички представители на зодията предстоят промени, обновления, подобрения - както в личен, така и в служебен план. Ин и Ян са перфектно обединени и това носи на всички ползотворни връзки, сътрудничество, отлични взаимоотношения и координация. Всичко се нарежда добре. Нещата се придвижват в желаната посока.

Стрелец - Любовниците

Предстои раждането на една ценна и равностойна връзка – интимна, но не задължително сексуална. Връзката ще е на по-високо ниво. В нея ще намерите любов, взаимно разбирателство, дълбоки чувства. Хармоничният поток от енергия ще създаде чувството на лекота и комфорт. Най-накрая ще получите така желаното доверие и свобода във връзката с партньора си.

Козирог - Четворка жезли

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни - както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никой да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Водолей - Еон

Ново начало. Възраждане на взаимоотношения и контакти. Отдавна забравени и изконни душевни ценности ще придобият особена сила за вас. Ще откриете приятелство и разбирателство дори там, където сте имали съмнения. Пътят е открит пред вас, за да поставите ново начало и да реализирате идеите си. Прекрасен период за общуване със семейството, родители и близки.

Риби - Седмица чаши

Силни и противоречиви желания ще ви обхванат през този период. Необходимо е фантазиите ви да станат по-практични. Положете повече усилия, за да се превърнат надеждите и желанията ви в нещо повече от празни мечти. Въвлечени сте в странна ситуация, чувствате се дезориентирани и объркани. Внимавайте с наркотиците и алкохола през този период.

Маг Розали, "Телеграф"