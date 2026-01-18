Двама българи на подиума на Световната купа в Банско!

За първи път в историята двама българи ще се качат на подиума на Световната купа по сноуборд!

Тервел Замфиров триумфира в паралелния гигантски слалом! Радослав Янков е трети!

Страхотният успех бе постигнат пред родна публика - на пистата в Банско, предаде бТВ.

След като вчера родните представители останаха извън почетната стълбичка, днес при мъжете двамата ни представители във финалите компенсираха със страхотно каране.

Тервел Замфиров

За първи път 20-годишният Тервел Замфиров печели старт от Световната купа в сноуборда.

На финала той победи австриеца Фабиан Обман, въпреки че кара по по-неудобното червено трасе на пистата "Алберто Томба".

Битката за първото място беше жестока, като до края и двамата претенденти показаха стабилно каране, но в крайна сметка Тервел пръв премина финалната линия - 0,15 секунди преди австриеца.

За най-високото място на почетната стълбичка Замфиров премина през доста по-опитни съперници от него. Той влезе в същинската част на надпреварата с шесто време.

В първият кръг младият ни сноубордист елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер.

На четвъртфинал пък се справи със световния шампион Маурицио Бормолини, който допусна груба грешка по трасето.

На полуфинал Замфиров отстрани Радослав Янков.

Радослав Янков

След като се класира за осминафиналите със седмо време в квалификациите, Янков направи поредица от страхотни карания!

На осминафиналите Янков отстрани италианеца Аарон Марк, който е лидер в генералното класиране за Световната купа, а на четвъртфинал се справи с победителя от събота и олимпийски шампион Бенямин Карл от Австрия.

В сблъсъка с Тервел Замфиров на полуфинал, Янков изостана с 1,87 секунда, а това му отреди спускане за третото място.

В него българинът победи лидера от квалификацията Яник Ангененд от Германия, който падна още в началото на трасето. Това му осигури 13-и подиум в старт от Световната купа в кариерата му.

При дамите

Добро представяне и при дамите във втория ден на Световната купа в Банско!

Малена Замфирова достигна до четвъртфиналите, като по този начин остана пета в крайното класиране.

Тя влезе в елиминациите с пети резултат, а на осминафинал се справи с канадката Вей Ланши.

Пътят ѝ към подиума бе прекъснат от германката Рамона Терезия Хофмайстер, която стана трети в крайното класиране.

Победителка стана Елиза Кафонт от Италия, а Цубаки Мики от Япония е втора.