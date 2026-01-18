Киселова: Ако Йотова се оттегли с Радев, Рая Назарян ще поеме функциите на президент

Датата на изборите и кой ще е следващият служебен премиер - отговорите на тези въпроси предстои да даде президентът след разговори с кандидатите и повторни консултации с парламентарните групи.

До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори.

Според Конституцията ни обаче има един доста интересен казус – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.

„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.



