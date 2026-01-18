  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -6 / -5
Пловдив: -4 / -2
Варна: -7 / -7
Сандански: +1 / +3
Русе: -8 / -6
Добрич: -9 / -8
Видин: -6 / -5
Плевен: -7 / -6
Велико Търново: -8 / -7
Смолян: -8 / -6
Кюстендил: -3 / -1
Стара Загора: -6 / -5

Киселова: Ако Йотова се оттегли с Радев, Рая Назарян ще поеме функциите на президент

  • Сподели в:
  • Viber
Киселова: Ако Йотова се оттегли с Радев, Рая Назарян ще поеме функциите на президент

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Датата на изборите и кой ще е следващият служебен премиер - отговорите на тези въпроси предстои да даде президентът след разговори с кандидатите и повторни консултации с парламентарните групи.

До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори.

Според Конституцията ни обаче има един доста интересен казус – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.

„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.


#доц. Наталия Киселова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите