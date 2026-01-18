Киселова: Ако Йотова се оттегли с Радев, Рая Назарян ще поеме функциите на президент
Датата на изборите и кой ще е следващият служебен премиер - отговорите на тези въпроси предстои да даде президентът след разговори с кандидатите и повторни консултации с парламентарните групи.
До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори.
Според Конституцията ни обаче има един доста интересен казус – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.
„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.
Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.
Още по темата:
- » Наталия Киселова: Избирателите все още предпочитат хартиената бюлетина
- » Киселова назова условията на левицата за участие в бъдещо управление.
- » Киселова: Проектобюджетът за 2026 г. се преработва, а не се оттегля