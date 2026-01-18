  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -6 / -5
Пловдив: -4 / -2
Варна: -7 / -7
Сандански: +1 / +3
Русе: -8 / -6
Добрич: -9 / -8
Видин: -6 / -5
Плевен: -7 / -6
Велико Търново: -8 / -7
Смолян: -8 / -6
Кюстендил: -3 / -1
Стара Загора: -6 / -5

Николай Младенов: Номинацията за Върховен представител за Газа е чест за мен

  • Сподели в:
  • Viber
Николай Младенов: Номинацията за Върховен представител за Газа е чест за мен

ФБ/Николай Младенов
A A+ A++ A

За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ), написа днес във Фейсбук Николай Младенов, бивш министър на отбраната, както и на външните работи.

"Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа Младенов, след като по-рано тази седмица стана ясно, че ще бъде върховен представител за Газа:

"Особено съм благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно".

"Сега, започвайки втората фаза на примирието, нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт. Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците.

Благодаря за продължаващата подкрепа на посредниците и всички партньори, които правят възможен началото на този критичен преход", посочва Николай Младенов в поста си.

#Николай Младенов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите