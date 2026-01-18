Иззеха стотици маркови дрехи менте от магазин в центъра на София
Служители на Икономическа полиция – СДВР иззеха фалшиви маркови дрехи. Извършена е проверка на магазин в центъра на София
В отдел "Икономическа полиция“ СДВР е получена оперативна информация за търговия с фалшиви стоки в централната градска част на столицата. При специализирана полицейска операция по линия на престъпленията срещу интелектуалната собственост на 14 януари криминалистите извършили проверка на магазин за дрехи в района на ул. "Княз Борис I“.
В хода на проверката в обекта са намерени и иззети множество дрехи и чанти, изложени за продажба по стелажи и рафтове, които носят знаците на валидно регистрирани търговски марки, като това се извършва без разрешението на маркопритежателя. Иззетите артикули от търговския обект са над 270.
