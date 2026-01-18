Слаб трус от 2,7 по Рихтер край Гълъбово
Земетресение с магнитуд М=2.7 в района на град Гълъбово, област Стара Загора, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.
Трусът е на 18 януари 2026 г., в 11:02 ч.
Епицентърът е на 10 км от град Димитровград, на 30 км от град Стара Загора и на 210 км от град София.
