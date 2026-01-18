  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -6 / -5
Пловдив: -4 / -2
Варна: -7 / -7
Сандански: +1 / +3
Русе: -8 / -6
Добрич: -9 / -8
Видин: -6 / -5
Плевен: -7 / -6
Велико Търново: -8 / -7
Смолян: -8 / -6
Кюстендил: -3 / -1
Стара Загора: -6 / -5

Слаб трус от 2,7 по Рихтер край Гълъбово

  • Сподели в:
  • Viber
Слаб трус от 2,7 по Рихтер край Гълъбово
A A+ A++ A

Земетресение с магнитуд М=2.7 в района на град Гълъбово, област Стара Загора, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

Трусът е на 18 януари 2026 г., в 11:02 ч.

Епицентърът е на 10 км от град Димитровград, на 30 км от град Стара Загора и на 210 км от град София.

#земетресение #Гълъбово

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите