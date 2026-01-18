ЕС подписва търговско споразумение с Меркосур, но вътрешните разногласия поставят бъдещето му под въпрос

След повече от 25 години периодични и често напрегнати преговори Европейският съюз и блокът Меркосур официално подписаха мащабно споразумение за свободна търговия в събота в Парагвай. Церемонията в Асунсион събра председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и лидерите на Аржентина, Парагвай и Уругвай, докато Бразилия беше представена от външния си министър.

Ръководството на ЕС представи споразумението като стратегически ход на фона на нарастващата глобална несигурност. Фон дер Лайен заяви, че договорът изпраща ясен сигнал в подкрепа на откритата и справедлива търговия, а не на протекционизма, и го определи като дългосрочно партньорство за засилване на икономическата устойчивост. Антонио Коща описа споразумението като ключова стъпка за укрепване на икономическата сигурност на ЕС в условията на засилващо се геополитическо и търговско напрежение.

Ако бъде напълно приложено, споразумението ще създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света, обхващаща над 700 милиона души. То предвижда постепенното премахване на около 90% от митата върху стоки и услуги в индустриалния, селскостопанския и секторa на услугите в рамките на 10 до 15 години. Според прогнозите износът на ЕС към Меркосур може да нарасне с 39%, или с 48,7 млрд. евро (около 95,2 млрд. лева), до 2040 г., докато вносът от южноамериканския блок се очаква да се увеличи с 16,9%, или 8,9 млрд. евро (приблизително 17,4 млрд. лева). Общият търговски обмен между двете страни е възлизал на 111 млрд. евро (около 217 млрд. лева) през 2024 г., като ЕС основно изнася машини, химикали и автомобили, а Меркосур доставя селскостопански продукти, минерали и целулоза.

Подписването обаче оголи дълбоки политически разделения в рамките на ЕС. На 9 януари споразумението беше одобрено за подписване с квалифицирано мнозинство от 21 от 27 държави членки. Австрия, Франция, Унгария, Ирландия и Полша гласуваха против, а Белгия се въздържа. Макар единодушие да не беше необходимо на този етап, вотът подчерта сериозната съпротива, особено заради опасенията, че по-евтините селскостопански вносни стоки от Южна Америка могат да подбият европейските фермери, както и тревогите за опазването на околната среда, включително обезлесяването в Амазония.

Франция се утвърди като най-гласовития критик. Президентът Еманюел Макрон още преди гласуването обяви, че Париж ще се противопостави на сделката, позовавайки се на почти пълното несъгласие в целия френски политически спектър и на продължителния натиск от мощните земеделски синдикати. Френските фермери организираха масови протести, включително блокади с трактори в близост до символични места като Айфеловата кула и Триумфалната арка, обвинявайки правителството, че жертва земеделието. Макрон твърди, че икономическите ползи за Франция са ограничени, и обеща да настоява за по-силна защита на фермерите.

Спорът се пренесе и във вътрешната политика, като опозиционни партии внесоха вотове на недоверие срещу правителството, което подчертава колко дълбоко разделяща е темата.

Процесът на ратификация сега навлиза в силно несигурна фаза. Споразумението трябва да бъде одобрено и от Европейския парламент, където разделенията следват както национални, така и политически линии, а необходимото мнозинство далеч не е гарантирано. Екологични организации и част от евродепутатите алармират за т.нар. механизъм за ребалансиране, предупреждавайки, че той може да ограничи способността на ЕС да въвежда нови екологични или здравни правила без компенсации за партньорите от Меркосур. Обсъжда се и възможността сделката да не влезе в сила, докато всички страни не я ратифицират напълно, както и вариантът за правно оспорване пред Съда на ЕС, което би могло да забави процеса с месеци.

За разлика от това, одобрението от страна на Меркосур се очаква да бъде по-лесно. Националните парламенти на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай вероятно ще ратифицират споразумението, като съществуват и разпоредби за временно двустранно прилагане, докато одобренията напредват.

Споразумението се финализира на фона на ескалиращи глобални търговски напрежения, включително заплахите за мита от страна на САЩ срещу европейски държави. Лидерите на ЕС виждат в него начин за диверсифициране на експортните пазари и задълбочаване на връзките с Латинска Америка. Въпреки това, предвид силната вътрешна съпротива, особено от Франция и земеделските среди, бъдещето на търговското споразумение между ЕС и Меркосур остава несигурно, а политическата битка около него далеч не е приключила.