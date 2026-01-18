Прогнозите за развитието на световната политика, които по-рано изглеждаха абсурдни, започват да се сбъдват. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя канал в Telegram.



Като примери политикът посочи възможното нападение на САЩ над Гренландия, изявленията на официални лица от Франция за излизане от НАТО, както и прогнозата на бившия премиер на Украйна Юлия Тимошенко, че страната ще просъществува не повече от пет години, и изявленията на ръководството на Молдова за ликвидиране на републиката.



Медведев пише:



Прочетох го.



1. САЩ се готвят да атакуват Гренландия, избирайки самия остров, а не някаква там атлантическа солидарност. Наглите европейци ще бъдат наказани с мита за защита в рамките на НАТО.



2. Френски официални лица заявиха, че напускат НАТО.



3. Тимошенко заяви, че в Украйна има фашистки режим, а самата страна ще просъществува не повече от пет години.



4. Президентът и премиерът на Молдова се изказаха в подкрепа на ликвидирането на страната си.



5. Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.



Първоначално помислих, че това е поредната абсурдна прогноза, подобна на тези, които подготвях за 2022–2024 г.



Но не! Това са новини от последните дни. Прогнозите се сбъдват...