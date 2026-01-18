Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи?

Бивш британски законодател заяви, че иранският режим може да е използвал „токсични химически вещества“, за да потисне протестите, които обхванаха страната през последните седмици, пише Newsweek.

В събота сутринта пред британската телевизия GB News бившият член на парламента Бил Рамел заяви, че е видял „достоверен доклад“, описващ тежко малтретиране на задържани по време на продължаващите демонстрации.

„Хората смятат, че е използвано някакво токсично химическо вещество срещу протестиращите“, цитира Рамел от доклада, „което е довело до смъртта на някои от ранените дни по-късно“. Рамел каза пред Newsweek, че докладът идва от „достоверни иранско-кюрдски източници“.

Твърденията за използване на химическо оръжие от която и да е държава се разглеждат с особено внимание, предвид потенциалните последици от потвърдени случаи.

В случая с протестите от 2022 г., предизвикани от смъртта в ареста на 22-годишната кюрдско-иранка Махса Амини, протестиращите твърдяха, че силите за сигурност използват забранени нервнопаралитични вещества за потушаване на демонстрациите, макар други да смятат, че по-скоро става дума за сълзотворен газ или други съединения, които не са международно забранени, въпреки сериозните здравни рискове, които носят.

До момента няма потвърдено използване на забранени химически агенти по време на протестите, избухнали през декември, които първоначално бяха заради икономически проблеми, но впоследствие се превърнаха в по-широка опозиция срещу религиозното ръководство на страната.

Стотиците демонстрации изглеждат като най-голямото предизвикателство за режима на духовниците в Иран от Ислямската революция през 1979 г., която го доведе до властта.

Но Техеран е използвал почти всяка налична тактика за потушаване на протестите, включително масови арести, използване на смъртоносна сила от полицията и Ислямската революционна гвардия, както и интернет блокади, за да спре разпространението на демонстрациите и да прикрие мащаба на действията си.

Оценките варират, но базираната в САЩ агенция за новини за човешки права (HRANA) заяви в петък, че е потвърдила смъртта на 3090 иранци – с 3 882 случая под проверка – включително 2885 протестиращи, 165 лица, свързани с правителството, и 21 цивилни, които не са участвали в протестите.

Рамел отбеляза, че констатациите от доклада все още не са потвърдени, но ако се окажат верни, те биха представлявали „изключителна“ ескалация в тактиките на Техеран срещу собствените му граждани.

Всяко такова нарушение на Конвенцията за химическото оръжие, на която Иран е подписал, би имало сериозни правни, репутационни и политически последици за режима.

Те включват възможността за санкции или други дипломатически мерки срещу вече изолираната страна, като същевременно повдигат нови въпроси относно „червената линия“ на Запада по отношение на отношението на Техеран към протестиращите.