Масово поскъпване при плодовете, зеленчуците, олиото и захарта

Кети Тренчева/БНР
A A+ A++ A

Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показват, че през изминалата седмица у нас се отчита ръст в цените на плодовете и зеленчуците, докато при някои основни хранителни стоки се наблюдава спад.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който проследява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,78% до 2,448 пункта спрямо 2,429 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Зеленчуци: най-голямо поскъпване при чушките и тиквичките

Най-значително поскъпване сред зеленчуците има при зелените чушки – с 18,37% до 1,34 евро за килограм. Тиквичките също отбелязват ръст от 17,69% до 1,61 евро за килограм.

Също по-скъпи са:

  • картофите – с 15,74% до 0,50 евро/кг
  • червените чушки – с 13,13% до 1,62 евро/кг
  • зрелият лук кромид – със 17,51% до 0,51 евро/кг
  • доматите – с 5,38% до 1,92 евро/кг
  • морковите – с 4,61% до 0,59 евро/кг

Единствено краставиците и зелето поевтиняват:

  • краставиците – с 2,12% до 2,22 евро/кг
  • зелето – с 4,21% до 0,41 евро/кг

Плодове: най-много поскъпнаха мандарините

При плодовете най-голямо поскъпване има при мандарините – с 14,26% до 1,33 евро/кг.

Поскъпнали са още:

  • портокалите – с 5,61% до 1,28 евро/кг
  • бананите – с 0,55% до 1,46 евро/кг
  • лимоните – с 2,20% до 1,67 евро/кг
  • ябълките – с 1,23% до 1,15 евро/кг

Мляко, сирене и месо: спад при някои, ръст при други

Цената на кравето сирене намалява с 0,99% до 5,98 евро/кг, а кашкавалът "Витоша" – с 0,21% до 9,40 евро/кг. Киселото мляко (3% и над 3% масленост) поевтинява с 4,31% до 0,71 евро за 400 г, докато прясното мляко поскъпва с 4,03% до 1,24 евро/л.

Кравето масло (125 г) поевтинява с 2,71% до 1,51 евро, замразеното пилешко месо – с 0,17% до 3,52 евро/кг, а яйцата (размер М) поскъпват с 0,92% до 0,22 евро за брой, предаде БТА.

Основни хранителни стоки: спад при брашното, ръст при олиото и захарта

Сред основните хранителни стоки се наблюдава спад при:

  • ориза – с 1,64% до 1,68 евро/кг
  • лещата – с 3% до 2,07 евро/кг
  • зрелия фасул – с 1,88% до 2,09 евро/кг
  • брашното тип 500 – с 3,23% до 0,78 евро/кг

В същото време поскъпват:

  • олиото – с 2,73% до 1,73 евро/л
  • захарта – с 1,10% до 0,92 евро/кг

