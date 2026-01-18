Масово поскъпване при плодовете, зеленчуците, олиото и захарта
Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показват, че през изминалата седмица у нас се отчита ръст в цените на плодовете и зеленчуците, докато при някои основни хранителни стоки се наблюдава спад.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който проследява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,78% до 2,448 пункта спрямо 2,429 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.
Зеленчуци: най-голямо поскъпване при чушките и тиквичките
Най-значително поскъпване сред зеленчуците има при зелените чушки – с 18,37% до 1,34 евро за килограм. Тиквичките също отбелязват ръст от 17,69% до 1,61 евро за килограм.
Също по-скъпи са:
- картофите – с 15,74% до 0,50 евро/кг
- червените чушки – с 13,13% до 1,62 евро/кг
- зрелият лук кромид – със 17,51% до 0,51 евро/кг
- доматите – с 5,38% до 1,92 евро/кг
- морковите – с 4,61% до 0,59 евро/кг
Единствено краставиците и зелето поевтиняват:
- краставиците – с 2,12% до 2,22 евро/кг
- зелето – с 4,21% до 0,41 евро/кг
Плодове: най-много поскъпнаха мандарините
При плодовете най-голямо поскъпване има при мандарините – с 14,26% до 1,33 евро/кг.
Поскъпнали са още:
- портокалите – с 5,61% до 1,28 евро/кг
- бананите – с 0,55% до 1,46 евро/кг
- лимоните – с 2,20% до 1,67 евро/кг
- ябълките – с 1,23% до 1,15 евро/кг
Мляко, сирене и месо: спад при някои, ръст при други
Цената на кравето сирене намалява с 0,99% до 5,98 евро/кг, а кашкавалът "Витоша" – с 0,21% до 9,40 евро/кг. Киселото мляко (3% и над 3% масленост) поевтинява с 4,31% до 0,71 евро за 400 г, докато прясното мляко поскъпва с 4,03% до 1,24 евро/л.
Кравето масло (125 г) поевтинява с 2,71% до 1,51 евро, замразеното пилешко месо – с 0,17% до 3,52 евро/кг, а яйцата (размер М) поскъпват с 0,92% до 0,22 евро за брой, предаде БТА.
Основни хранителни стоки: спад при брашното, ръст при олиото и захарта
Сред основните хранителни стоки се наблюдава спад при:
- ориза – с 1,64% до 1,68 евро/кг
- лещата – с 3% до 2,07 евро/кг
- зрелия фасул – с 1,88% до 2,09 евро/кг
- брашното тип 500 – с 3,23% до 0,78 евро/кг
В същото време поскъпват:
- олиото – с 2,73% до 1,73 евро/л
- захарта – с 1,10% до 0,92 евро/кг
