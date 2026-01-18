Земеделци срещу споразумението с Меркосур: Използват ни за разменна монета

Земеделието в споразумението с Меркосур не е добре балансирано. Тази позиция изрази пред БТВ Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Страните от Меркосур са по-голяма заплаха за сектора от Украйна, по мнението му. Освен това в Южна Америка има други стандарти и има много ГМО продукти, както каза Проданов. Не вярваме на стандарти и квоти, изтъкна той.

Въпреки че в Европа има изисквания към земеделските продукти те не са спазвани от Украйна, обясни Илия Проданов. Според него никой няма да иска българската стока, а у нас ще идва съмнителна такава.

Земеделците виждат голям проблем и в това, че нашите земеделци не са потърсени за разговор нито от министерството на земеделието, нито от евродепутатите ни. Решението да подкрепим споразумението с Меркосур беше взето задкулисно, според Илия Проданов.

Родните земеделци ще се включват в протеста в Брюксел във вторник. Освен това те ще искат държавата да предприеме мерки за защита на родното производство.

