НА ЖИВО Дефилетата през втрия ден на "Сурва" в Перник (ПРОГРАМА)

Фестивалът на маскарадните игри "Сурва" в Перник продължава със своя втори ден.
Дефилетата започват в 10:00 часа на площад "Кракра Пернишки" и ще продължат до 17:00 часа, като ще се представят сурвакарски, кукерски и джамаларски групи от различни краища на страната.
Участниците ще дефилират в шест часови пояса
Според програмата, публикувана на официалния сайт surva.org, участниците ще дефилират в шест часови пояса:
10:00 – 11:00 часа:
- Сурвакарската група "Предрешляци" от с. Пещера, община Земен
- Сурвакарската група "Кракра" от Перник
- Кукерската група при НЧ "Родолюбие - 2006" от с. Айдемир, община Силистра
- Сурвакарската група от пернишкия квартал "Църква"
11:00 – 12:00 часа:
- Сурвакарската група при НЧ "В. Левски - 1975" от с. Зидарци, община Перник
- Групата от с. Габров дол, община Земен
- Сурвакарската група при НЧ "Чичо Стоян - 1927" от с. Дивотино, община Перник
12:00 – 13:00 часа:
- Кукерската група "Старчевата" от Разлог
- Кукерската група "Сокол" от с. Соколица, община Карлово
- Сурвакарската група от с. Витановци, община Перник
13:00 – 14:00 часа:
- Сурвакарската група „Джамалджии“ от с. Жабокрът, община Кюстендил
- "Сурвакари" при НЧ "Големи връх - 2025" от с. Долна Секирна, община Брезник
- Кукерската група "Хурса" от с. Буново, община Мирково
- Сурвакарската група от с. Вискяр, община Перник
14:00 – 15:00 часа:
- Кукерската група при НЧ "Просвета - 1922" от с. Слокощица, община Кюстендил
- Сурвакарската група при НЧ "Надежда - 1898" от с. Дивля, община Земен
- Джамаларската група при НЧ "Зора - 1948" от с. Ябълково
- Кукерската група "Дервиши Варвара" от с. Варвара
- Сурвакарската група "Йорданови АРТ и приятели" от София
15:00 – 17:00 часа:
- Кукерската група "Джамалъ" от с. Равно поле
- Сурвакарските групи от селата Големо Бучино, Беренде, Чепино и Сопица
- Станчинарската група от квартал "Дълбошница" в Петрич с ръководител Иван Яръмов
За първи път дефилетата се провеждат в два уикенда
Поради големия брой участници, дефилетата на "Сурва" за първи път се провеждат в рамките на два последователни уикенда – на 17 и 18 януари, както и на 24 и 25 януари.
Очаква се участие на близо 13 000 души от страната и чужбина.
Паралелно с проявите в Перник се провежда и традиционният общински маскараден празник "Тайнството на Сурва" в Радомир.
