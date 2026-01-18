НА ЖИВО Дефилетата през втрия ден на "Сурва" в Перник (ПРОГРАМА)

Фестивалът на маскарадните игри "Сурва" в Перник продължава със своя втори ден.

Дефилетата започват в 10:00 часа на площад "Кракра Пернишки" и ще продължат до 17:00 часа, като ще се представят сурвакарски, кукерски и джамаларски групи от различни краища на страната.

Участниците ще дефилират в шест часови пояса

Според програмата, публикувана на официалния сайт surva.org, участниците ще дефилират в шест часови пояса:

10:00 – 11:00 часа:

Сурвакарската група "Предрешляци" от с. Пещера, община Земен

Сурвакарската група "Кракра" от Перник

Кукерската група при НЧ "Родолюбие - 2006" от с. Айдемир, община Силистра

Сурвакарската група от пернишкия квартал "Църква"

11:00 – 12:00 часа:

Сурвакарската група при НЧ "В. Левски - 1975" от с. Зидарци, община Перник

Групата от с. Габров дол, община Земен

Сурвакарската група при НЧ "Чичо Стоян - 1927" от с. Дивотино, община Перник

12:00 – 13:00 часа:

Кукерската група "Старчевата" от Разлог

Кукерската група "Сокол" от с. Соколица, община Карлово

Сурвакарската група от с. Витановци, община Перник



13:00 – 14:00 часа:

Сурвакарската група „Джамалджии“ от с. Жабокрът, община Кюстендил

"Сурвакари" при НЧ "Големи връх - 2025" от с. Долна Секирна, община Брезник

Кукерската група "Хурса" от с. Буново, община Мирково

Сурвакарската група от с. Вискяр, община Перник

14:00 – 15:00 часа:

Кукерската група при НЧ "Просвета - 1922" от с. Слокощица, община Кюстендил

Сурвакарската група при НЧ "Надежда - 1898" от с. Дивля, община Земен

Джамаларската група при НЧ "Зора - 1948" от с. Ябълково

Кукерската група "Дервиши Варвара" от с. Варвара

Сурвакарската група "Йорданови АРТ и приятели" от София

15:00 – 17:00 часа:

Кукерската група "Джамалъ" от с. Равно поле

Сурвакарските групи от селата Големо Бучино, Беренде, Чепино и Сопица

Станчинарската група от квартал "Дълбошница" в Петрич с ръководител Иван Яръмов

За първи път дефилетата се провеждат в два уикенда

Поради големия брой участници, дефилетата на "Сурва" за първи път се провеждат в рамките на два последователни уикенда – на 17 и 18 януари, както и на 24 и 25 януари.

Очаква се участие на близо 13 000 души от страната и чужбина.

Паралелно с проявите в Перник се провежда и традиционният общински маскараден празник "Тайнството на Сурва" в Радомир.