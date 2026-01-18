Bloomberg: Тръмп иска по един милиард долара за постоянно членство в "Съвета за мир" в Газа

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп изисква от страните, които искат да получат постоянен членски статут в новия Съвет за мир, да внесат не по-малко от 1 милиард долара, пише Bloomberg, позовавайки се на проекта за устав на организацията.



Отбелязва се, че според проекта Тръмп ще стане първият председател на Съвета и лично ще определя кои страни да бъдат поканени за членове. Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете - всяка държава-членка ще има един глас, но всички решения ще изискват одобрението на председателя.



"Всяка държава-членка ще заема мястото си не повече от три години от влизането в сила на този устав, с възможност за удължаване по решение на председателя. Ограничението от три години не се прилага за държави, които през първата година след влизането в сила на устава внесат в Съвета за мир парична вноска в размер на над 1 000 000 000 щатски долара в брой“, се посочва в документа.



В устава Съветът за мир е описан като "международна организация, която се стреми да допринася за стабилността, да възстановява надеждното и законно управление и да осигурява дълготраен мир в регионите, засегнати или заплашени от конфликти“. Организацията ще стане официална, след като най-малко три държави се съгласят с нейния устав.



Критиците се опасяват, че Тръмп се стреми да създаде алтернатива или конкурент на Организацията на обединените нации, която той многократно е критикувал.



В статията се посочва, че Тръмп вече е предложил на редица световни лидери, по-специално на президента на Аржентина Хавиер Милей и на министър-председателя на Канада Марк Карни, да се присъединят към Съвета за мир в Газа, който трябва да бъде създаден в рамките на по-широка инициатива – Общия съвет за мир. Според информирани източници на изданието, за участие в Съвета за мир са поканени и няколко европейски страни.



Проектът на устава вероятно предвижда Тръмп да контролира лично финансовите ресурси, а това е неприемливо за повечето потенциални участници, съобщават източници на Bloomberg. Източниците добавят, че няколко държави са категорично против предложения устав и работят за съвместно противодействие на тази инициатива.



Американски служител е потвърдил пред медията, че страните ще могат да се присъединят към Съвета безплатно, но вноска от 1 милиард долара ще гарантира постоянното членство. Събраните средства, според него, ще бъдат използвани директно за изпълнение на мандата на Съвета за мир, по-специално за възстановяването на Газа. Той също така подчертава, че Съветът ще гарантира, че почти всеки долар ще бъде използван по предназначение.



Проектът на устава предвижда, че Тръмп ще има правомощия да отстрани всеки член на Съвета, ако това решение не бъде блокирано с две трети от гласовете на държавите-членки.



"Председателят трябва по всяко време да определи своя приемник на поста председател“, се посочва в устава.



В петък Белият дом обяви създаването на първата изпълнителна група, в която ще влязат държавният секретар Марко Рубио, специалният представител Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър.



"ФОКУС" припомня, че бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на "Съвета за мир" за Газа.



На 9 октомври 2025 г. Израел и ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха за реализацията на първия етап от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила режим на прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха до така наречената жълта линия, запазвайки под свой контрол повече от 50% от територията на анклава.



