  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -6 / -2
Пловдив: -3 / +1
Варна: -7 / -4
Сандански: +1 / +6
Русе: -7 / -4
Добрич: -8 / -7
Видин: -6 / -3
Плевен: -6 / -4
Велико Търново: -8 / -5
Смолян: -8 / -1
Кюстендил: -3 / +1
Стара Загора: -6 / -1

Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов

  • Сподели в:
  • Viber
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Информацията, че Борисов има 70 прекратени от прокуратурата преписки, които могат да бъдат възобновени във всеки момент, е шокираща. Това написа в социалната мрежа Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната'' Кирил Петков.

„Трудно е човек да си представи как се живее с не 10, не 20, не 30, а цели 70 потенциални дела, държани "на трупчета“. Знаехме, че той не е напълно господар на собствените си решения, но мащабът – 70 – е направо стряскащ“, допълни той.

„Фактът, че нито една от тези преписки не е възобновена, говори сам за себе си – това означава, че той изпълнява стриктно това, което се изисква от него“, коментира още Петков.

„Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов. Реално той няма свободен избор. Неговото оттегляне ще се случи само когато тези, които държат прокуратурата, го решат. Оттук нататък всички прогнози за ГЕРБ трябва да се правят с това разбиране. Партията не се движи от вътрешна логика, идеология или обществен натиск, а от външна зависимост. Докато тя съществува, ГЕРБ ще остане в застой, без реална промяна, независимо от изборните резултати или общественото недоволство“, написа


#Кирил Петков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите