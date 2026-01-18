Щъркел оцеля в лютия студ: Намери подслон в параклис

Премръзнал щъркел се спаси от студа, като намери подслон в параклиса на бургаския квартал "Ветрен".

След множество сигнали за самотен щъркел в полето край квартал „Ветрен” и неуспешни опити на екипи от РИОСВ и лекари от бургаска ветеринарна клиника да хванат птицата и да я приютят в минусовите температури, тя сама си намерила топло убежище, предаде NOVA.

Преди часове щъркелът, който останал да зимува край морето, сам влязъл в малurs параклис в квартала, където го открили вторачен в иконата на "Св. София, Вяра, Надежда и Любов". Повиканите спасителните екипи на място го открили точно така, както са запечатали момента на снимката.

Щъркелът вече е приютен в единствената в града ветеринарна клиника с опит в грижите и лечението на диви птици.





