Учените потвърдиха датата на второто най-дълго пълно слънчево затъмнение на XXI век

Астрономите официално потвърдиха, че на 2 август 2027 г. ще се случи второто най-дълго пълно слънчево затъмнение на XXI век – рядко небесно събитие, което ще остави следа не само в научните архиви, но и в личните спомени на милиони хора. Максималната фаза на пълна тъмнина ще продължи около 6 минути и 23 секунди – почти вечност по стандартите на подобни явления, пише "Фактор".

За сравнение, абсолютният рекорд за века остава за 22 юли 2009 г., когато пълното слънчево затъмнение е достигнало 6 минути и 39 секунди. Въпреки това, учените подчертават, че събитието през 2027 г. ще бъде далеч по-значимо от човешка гледна точка, тъй като ще бъде наблюдаемо от гъсто населени райони и ще премине над части от Европа, Северна Африка и Близкия изток.

На 2 август 2027 г. Луната ще застане в почти идеално подравняване със Слънцето и Земята. За тясна ивица от планетата дневната светлина ще бъде „изключена“, сякаш някой бавно е завъртял космически димер. Уличните лампи могат да светнат, температурите да паднат с няколко градуса, а около Слънцето ще се разкрие неговата призрачна корона – ефирен венец от плазма, невидим в обикновени дни.

Подобна продължителност на пълната фаза е изключително рядка. Повечето пълни слънчеви затъмнения траят едва две или три минути. Над шест минути тъмнина се случват веднъж на десетилетия и често над океани или слабо населени региони. Именно това прави затъмнението през 2027 г. толкова специално – не само заради геометрията на небето, а заради хората под него.

Причината за тази „щедрост“ на космоса се крие в почти перфектно съвпадение на няколко фактора. Луната ще бъде близо до перигей – точката, в която е най-близо до Земята и изглежда малко по-голяма в небето. В същото време Земята ще бъде близо до афелий – когато се намира малко по-далеч от Слънцето, което го прави да изглежда по-малко. По-голяма Луна, по-малко Слънце – и резултатът е по-дълга пълна тъмнина. Към това се добавя и географията: маршрутът на затъмнението преминава над региони със сравнително сухо време и по-голям шанс за ясно небе през лятото.

Централната линия на пълното затъмнение ще премине през южна Испания, ще прекоси Средиземно море, Северна Африка – включително Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет – и ще продължи към Близкия изток и Арабския полуостров. Именно това превръща събитието в магнит за пътешественици, учени и т.нар. „ловци на затъмнения“, които вече планират маршрути, отпуски и резервни варианти в случай на облаци.

В астрономическите среди обратното броене отдавна е започнало. Но далеч отвъд научните измервания, подобни събития имат силен човешки ефект. Хората помнят къде са били при първото си пълно затъмнение, с кого са го споделили и как светът за няколко минути е изглеждал едновременно чужд и дълбоко познат. За някои това е моментът, в който решават да се занимават с наука. За други – просто спомен, който никога не избледнява.

Историята показва, че такива явления оставят културна следа. От древните цивилизации, които са ги възприемали като знаци от боговете, до съвременните общества, които се събират по паркинги, хълмове и покриви с предпазни очила в ръка – пълното слънчево затъмнение остава едно от малкото събития, способни да обединят хора с напълно различен живот под едно и също небе.

Научната стойност също е значителна. По време на пълната фаза изследователите ще имат възможност да наблюдават слънчевата корона, да изучават поведението на плазмата и да събират данни, които не могат да бъдат получени при нормални условия. Но дори и без телескопи и графики, ефектът върху човешкото възприятие е трудно описуем.

След 2 август 2027 г. ще останат снимки, статистики и научни публикации. Но най-дълготрайни ще бъдат личните истории – хората, които ще си спомнят деня, в който Слънцето изчезна посред лято и се върна, сякаш нищо не се е случило. Между тези два момента – тъмнината и завръщането на светлината – има пространство за удивление, тишина и перспектива.

Именно затова учените подчертават значението на тази дата. Не защото е рекордьор, а защото е рядък шанс човечеството отново да си припомни, че живее върху малка планета, която за няколко минути може да бъде обгърната от сянката на Луната.