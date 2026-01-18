Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Промени в реда и начина за подаване на данни в Националната агенция за приходите за осигурените лица, предвиждат промени в Наредбата за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се.



Те предвиждат да се подава в НАП декларация образец № 1 с данни за социално осигуряване за месец януари на съпрузите/съпругите на командировани служители по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и възможност за подаване на данни с декларация обр. № 3 за здравно осигуряване на курсантите и колежаните.

Друга промяна цели да се ограничат опитите за осигурителни измами и злоупотреби със средства от фондовете на държавното обществено осигуряване. За целта се предвижда, след като е извършено от НОИ заличаване на неправомерно подадени данни, нови данни за същото лице да се подават с декларация обр. № 1 след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на НОИ.



Предвидено е наредбата да влезе в сила със задна дата - от 1 януари 2026 г., пише pariteni.bg.