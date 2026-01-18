  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -6 / -2
Пловдив: -3 / +1
Варна: -7 / -4
Сандански: +1 / +6
Русе: -7 / -4
Добрич: -8 / -7
Видин: -6 / -3
Плевен: -6 / -4
Велико Търново: -8 / -5
Смолян: -8 / -1
Кюстендил: -3 / +1
Стара Загора: -6 / -1

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

  • Сподели в:
  • Viber
Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

БТА
A A+ A++ A

Промени в реда и начина за подаване на данни в Националната агенция за приходите за осигурените лица, предвиждат промени в Наредбата за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се.

Те предвиждат да се подава в НАП декларация образец № 1 с данни за социално осигуряване за месец януари на съпрузите/съпругите на командировани служители по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и възможност за подаване на данни с декларация обр. № 3 за здравно осигуряване на курсантите и колежаните.

Друга промяна цели да се ограничат опитите за осигурителни измами и злоупотреби със средства от фондовете на държавното обществено осигуряване. За целта се предвижда, след като е извършено от НОИ заличаване на неправомерно подадени данни, нови данни за същото лице да се подават с декларация обр. № 1 след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на НОИ.

Предвидено е наредбата да влезе в сила със задна дата - от 1 януари 2026 г., пише pariteni.bg.

#НАП #НОИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите