Лидерът на демократите в US Сената иска да блокира митата срещу европейците

Лидерът на малцинството в Сената на Съединените щати - демократът Чък Шумър обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия.

Шумър заяви, че "демократите в Сената ще внесат законопроект за блокиране на този ход", който по думите му ще нанесе още по-големи щети на американската икономика и Европа.

По-рано Доналд Тръмп отправи остро послание към осем европейски държави, като ги обвини, че "играят много опасна игра" в Гренландия и ги заплаши с нови мита, ако не бъде постигнат консенсус.

"Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия отидоха в Гренландия незнайно защо. Тези страни, които играят много опасна игра, поеха недопустим риск", написа американският лидер, след разполагането на европейски войници в Гренландия. "Столетия по-късно е време Дания да върне острова - на карта е заложен световният мир!", посочи Тръмп.

Тръмп заплаши, че ще наложи нови мита на тези страни, ако "не бъде постигнато споразумение за пълна продажба на Гренландия". 10-процентните мита ще влязат в сила от 1 февруари и на 1 юни митото може да бъде увеличено на 25 процента, посочи републиканецът.

Междувременно лидерът на малцинството в Сената на САЩ - демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира този ход. "Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", посочва Шумър.

По-рано Тръмп обяви, че ще придобие Гренландия "по един или друг начин", а като мотив за действията си посочи нуждата от противодействие на руската и китайската настъпателност в Арктика.

В Дания и Гренландия няколко хиляди демонстранти излязоха по улиците, за да протестират срещу тези териториални амбиции. "Гренландия не се продава", скандираха още те.

Демонстрациите се състояха три дни след среща във Вашингтон, където датските власти признаха, че не са в състояние да постигнат разбирателство с американските си колеги. Според последното проучване по темата от януари миналата година, 85% от гренландците не желаят присъединяване към САЩ. Едва 6% са за.