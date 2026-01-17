Тръмп обяви 10% мита върху Европа, за да придобие Гренландия
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за налагане на мита върху европейски държави, които се противопоставят на контрола на Вашингтон върху Гренландия, засилвайки напрежението около арктическата територия. В публикация в Truth Social Тръмп посочи, че от 1 февруари Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с 10-процентно мито върху износа за САЩ, което ще се повиши до 25% от 1 юни. Митата ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за „пълната и окончателна покупка“ на Гренландия.
Тръмп оправда мярката с "националната сигурност", като посочи стратегическото местоположение на Гренландия и минералните ѝ ресурси като критични за интересите на САЩ. Той предупреди, че Китай и Русия имат амбиции в региона, а Дания е безсилна да спре придобиването от САЩ. Президентът преди е посочвал, че може да използва сила, ако е необходимо, но представя митата като натиск за принуждаване към преговори.
В Европа планът предизвика критики. Британската консервативна министърка Кеми Баденок го нарече „ужасна идея“, отбелязвайки, че митата ще повишат разходите за граждани и компании и от двете страни. Тя подчерта, че суверенитетът на Гренландия трябва да остане в ръцете на нейните 57,000 жители, мнение, споделено и от Киър Стармър.
Наблюдатели поставят под въпрос фокуса на Тръмп върху Гренландия, като го смятат за разсейващ от по-належащи глобални проблеми като войната на Русия в Украйна. Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен заяви, че САЩ третират Гренландия като „оръжие за масово разсейване“ и критикува агресивната реторика на президента, сравнявайки я с гангстерски похвати. Той призова Вашингтон да се фокусира върху наистина критични международни въпроси, а не да атакува приятелски съюзник.
Повторните твърдения на Тръмп, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ, идват на фона на силна местна съпротива. Според проучване от януари 2025 г. 85% от населението на Гренландия се противопоставя на присъединяване към САЩ, докато едва 6% са съгласни. Въпреки това президентът сигнализира, че митата и другите мерки ще продължат, докато САЩ постигнат целта си за контрол върху острова.
Тръмп представи митата като дълго чакана компенсация, като отбеляза, че САЩ исторически са субсидирали Дания и европейските държави чрез търговски ползи и военна защита. Той добави, че Вашингтон остава отворен за преговори с Дания или други засегнати държави, като подчерта важността на въпроса за „световния мир“.
Заплахата от мита и възможността за придобиване на Гренландия увеличават напрежението в региона, поставяйки въпроси за единството на Европа, сплотеността на НАТО и стратегическото бъдеще на Арктика. Икономисти предупреждават, че митата могат да нарушат търговските потоци, да увеличат разходите за бизнеса и да натоварят отношенията със съюзници, докато гренландците остават твърдо против предаването на суверенитета си.
