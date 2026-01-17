Канада пробива с историческо търговско споразумение с Китай, независимо от САЩ

Канада обяви, че ще премахне 100% митото върху електрическите превозни средства от Китай, в замяна на по-ниски китайски мита върху канадски селскостопански продукти, отстъпвайки от досегашната позиция на САЩ. Премиерът Марк Карни посочи, че споразумението предвижда първоначална годишна квота от 49,000 китайски електромобила, влизащи в Канада, която ще се увеличи до 70,000 за пет години. В замяна Китай ще намали митата върху канадските семена от рапица, които досега бяха около 84%, до приблизително 15%.

Карни определи двудневните срещи с китайските лидери в Пекин като „исторически и продуктивни“, като подчерта напредъка в укрепването на двустранните отношения. Китайският президент Си Цзинпин, говорейки в Голямата народна зала, приветства преговорите като стъпка към засилване на сътрудничеството след години на напрежение. Карни, първият канадски премиер, посетил Китай за осем години, подчерта, че по-близките връзки ще подкрепят по-устойчив глобален икономически ред и ще помогнат за адаптацията към променящите се международни икономически реалности.

Споразумението също така показва стратегическо отклонение от политиката на САЩ при президента Доналд Тръмп, чиито мита върху китайски и канадски стоки създадоха напрежение в търговията. Канада преди това беше в линия със САЩ, като налагаше 100% мито върху китайските електромобили и 25% върху стомана и алуминий. В отговор Китай наложи високи мита върху канадското рапично масло, семена, свинско и морски дарове, практически затваряйки пазара за канадските фермери. През миналата година износът на Канада за Китай спадна с 10,4% до 41,7 милиарда долара.

Бизнес лидерите приветстваха пробива, отбелязвайки, че той възстановява диалога и създава структурирана рамка за сътрудничество. Карни подчерта, че споразумението демонстрира ангажимента на Канада да работи с Китай независимо от натиска на САЩ, като насърчава сътрудничество в селското стопанство, енергетиката и финансите.

След посещението си в Китай, Карни ще посети Катар, за да се срещне с бизнес лидери, преди да участва в Световния икономически форум в Швейцария, с цел разширяване на търговските и инвестиционни възможности.