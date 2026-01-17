Арктически студ сковава България, на Мусала - минус 30°C на 18-19 януари

Сериозно застудяване от изток ще обхване България в средата на януари, като най-екстремните условия се очакват във високите части на планините. Според актуалните прогнози, на връх Мусала – най-високият връх на Балканите – температурите на 18 и 19 януари могат да се понижат до около минус 30 градуса по Целзий, предупреждават от Meteo Balkans.

Специалистите съветват да се избягват изкачванията на Мусала и високите части на Рила в периода 18–19 януари. Комбинацията от силен студ, вятър и ограничена видимост значително увеличава риска от измръзвания и инциденти. Температурата зареди вятъра ще се усеща и като минус 35 - 40 градуса по Целзий.

Ако не сте опитен планинар, а любител, определено не рискувайте!

Студът ще се усеща и в по-ниските райони

Макар най-ниските температури да се очакват във високите планини, застудяването ще обхване цялата страна, като в Източна и Североизточна България минималните температури също ще се понижат значително. Очаква се това да бъде един от най-студените периоди през настоящата зима.

НИМХ пък обяви за неделя (18 януари) в цялата страна предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно ниски температури. Времето ще е изключително студено и ще постави организма ни под допълнително натоварване, което крие рискове, особено за възрастни хора, деца и хора с хронични заболявания.

Ниските температури могат да доведат до измръзвания, хипотермия и обостряне на сърдечно-съдови и дихателни проблеми. Рязката смяна от студ навън към топли помещения увеличава риска от настинки и вирусни инфекции.

Ледът и снегът повишават опасността от подхлъзвания и травми, а използването на отоплителни уреди без добра вентилация може да доведе до отравяния с въглероден оксид.

Как обаче да се предпазим в толкова студено време?

Отговор дават от Българския червен кръст (БЧК), които са публикували на официалния си сайт съвети за действие при екстремно ниски температури.

На първо място е необходимо да се следи метеорологичния бюлетин, предаван по радиото и телевизията. Отложете пътуването, ако не е наложително, част от пътищата ще се окажат затворени поради навявания. Облечете топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, сложете вода и няколко сандвича в чантата си, когато излизате.

Ако все пак решите да тръгнете с автомобил:

той трябва да има изправно радио

носете зареден мобилен телефон

проверете дали имате достатъчно гориво, вериги, въже, лопатка, фенерче и брадвичка

гумите трябва да не са много напомпани, поставете вериги

Изберете първокласните пътища, макар и да пътувате повече километри, те се разчистват от навяванията с предимство. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, електропроводи и дървета.

Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и пътните служби. Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на тел. 112, органите на КАТ, Пътните служби, на екипите на ПБЗН (Гражданска защита).

В случай, че сте затънали в навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата работа на двигателя на празен ход, поради опасност от отравяне, гасете го периодично. Завържете дреха с ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани.

Окажете помощ на изпадналите в беда. Масажирайте леко измръзналите части на тялото. При необходимост, транспортирайте пострадалите до болнично заведение.

Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни мотели. Ако обстановката се усложнява, преустановете пътуването, като спрете в най-близкото населено място.

Ако трябва да се движите пеша:

екипирайте се с подходящи обувки и топли дрехи и ръкавици

носете зареден мобилен телефон, транзистор и фенерче

избягвайте да се движите поединично

вървете далеч от сгради, електропроводи, стълбове и дървета

вземете мерки против измръзване на крайниците

Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки.

Не употребявайте алкохол!

В населените места се обърнете към административните власти, ПБЗН, МВР или Пътните служби.

Внимавайте за опасността от измръзване!

Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури, но и при комбинация на студ, влага и силен вятър. Затова си осигурете сухи дрехи, шапки и ръкавици.

При умора не спирайте напълно, намалете темпото, но не лягайте и не сядайте на снега – такава почивка на снега крие опасност от „бялата смърт” вследствие на общо преохлаждане на организма. При възможност поемайте повече топли течности и калорична храна.

При загуба на чувствителност на различни части на тялото, разтривайте внимателно до възстановяване на чувствителността и то само със суха дреха.

При поява на мехури по измръзналите части на тялото, направете стерилна превръзка, добре изолирана от студа и организирайте максимално бързо евакуация на пострадалия до болница. Организирайте транспорт на пострадалите до болнично заведение.