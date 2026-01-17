Ивайло Мирчев: Имаме сигнали за активизиране на „хора с прякори“ за купуването на гласове

Сигнали за активизиране на схеми за купуване на гласове, свързвани с „хора с прякори“, бяха във фокуса на пресконференция на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас. Темата беше поставена в контекста на промените в Изборния кодекс и мерките за гарантиране на честен изборен процес.

„Поводът да съм днес в Бургас е честността на изборния процес“, заяви Мирчев в началото на брифинга. Той уточни, че е провел среща с доброволци от инициативата „Ти броиш“ от различни общини в областта.

По думите му има тревожни индикации за активност на местно ниво. „Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, каза Мирчев.

Той отправи критики към работата на държавните институции. „Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев подчерта ролята на гражданските наблюдатели в изборния процес. „Вече имаме над 7 000 души в инициативата „Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той.

По отношение на законодателните инициативи Мирчев заяви: „Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“.

Акцент беше поставен и върху начина на гласуване. „Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, заяви Мирчев, като добави: „Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.

По темата за предстоящите избори той подчерта, че датата им е изцяло в правомощията на държавния глава. „Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, каза още Мирчев.