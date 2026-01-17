Руски удари по газова инфраструктура задълбочават енергийната криза в Украйна

Русия е нанесла през нощта нов удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна, съобщи украинската енергийна компания „Нафтогаз“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По данни на дружеството това е шестата подобна атака само в рамките на последната седмица.

От компанията определиха ударите като целенасочени атаки срещу гражданската инфраструктура. „Целта е украинците да останат без газ и отопление през зимния период“, се казва в съобщение, публикувано в канала на „Нафтогаз“ в „Телеграм“.

Украйна в момента преживява най-сериозната си енергийна криза от началото на войната. Енергийният сектор е под силен натиск заради постоянните руски обстрели, екстремно ниските температури и натрупаните щети от предишни атаки, които допълнително затрудняват поддържането на стабилни доставки.

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е наредил спешно увеличаване на вноса на електроенергия и доставки на допълнително енергийно оборудване.

„Всички необходими решения вече са взети и увеличаването на вноса трябва да продължи без никакво забавяне“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“ след среща с представители на правителството и висшето военно ръководство.

Министерството на енергетиката съобщи, че в по-голямата част от страната са въведени планирани прекъсвания на електрозахранването. Най-тежка остава ситуацията в Киев и околните райони, където жителите се сблъскват с продължителни спирания на тока, а десетки жилищни сгради са без отопление при температури до минус 16 градуса по Целзий.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че правителството и държавната компания „Нафтогаз“ са обсъдили допълнителен внос на природен газ през настоящата година, без да уточнява планираните количества. По думите ѝ, през миналата година „Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубични метра газ с помощта на държавно финансиране и подкрепа от международни партньори.