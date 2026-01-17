КТ "Подкрепа" е против промените в пенсионното осигуряване

Правото за прехвърляне на средства от индивидуалната партида от частен пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване да става еднократно и да е възможно само към момента на пенсионирането. Това предлага Българската стопанска камара във връзка с предстоящото в понеделник заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще се обсъжда проект на промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от финансовото министерство.

От КТ "Подкрепа“ се обявиха против законопроекта, настояват той да се върне на вносителя за изготвяне на детайлен финансов анализ и постигане на обществена подкрепа.

В момента законът разрешава хората да прехвърлят парите си от частен пенсионен фонд във фонд "Пенсии“ на Националния осигурителен институт и обратно. От БСК искат това местене да е еднократно, преди пенсионирането, като всеки осигурен може да направи информиран избор за по-изгодния за него вариант, когато има информация за размера на двете пенсии – от ДОО и от универсален пенсионен фонд.

В такъв фонд се осигуряват задължително родените след 31 декември 1959-а година. От работодателската организация допълват, че натрупването на средствата в УПФ носи икономически ползи, само ако се извършва за дълъг период от време.

Внесеният от финансовото министерство проект за промени в КСО не засяга тази материя, от Камарата дават принципната си подкрепа за него, но и предлагат редица допълнения.

Ключовият момент в промените, които ще се обсъждат на тристранката, е въвеждането на т.нар. мултифондове - възможността осигурените да избират с какъв риск да се инвестират средствата от индивидуалните партиди в зависимост от възрастта им.

В становището си от КТ "Подкрепа“ предлагат изцяло да се смени моделът, като лицата да са автоматично разпределени към Държавното обществено осигуряване и разпределението им към УПФ да става с тяхно изрично писмено заявление.

От синдиката допълват, че масовият работещ няма яснота за пенсионната система и дори не знае какво се случва с неговите вноски и начина, по който се управляват. Интересът към темата се засилва година-две преди настъпване на пенсионна възраст. Както и че подходящи условия за предлагане и обсъждане на значими законодателни промени, засягащи пенсионната система, са наличието на обществено приета Пътна карта за пенсионноосигурителната система, както и устойчива и прогнозируема политическа, икономическа и социална среда.