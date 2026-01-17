Явор Божанков: Изборите ще са борба на живот и смърт за статуквото

"България отива на избори. В този парламент няма нито време, нито легитимност, нито е правилно да се разглеждат други въпроси освен един - честните избори".

В това бе категоричен депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков. Пред БНР той заяви:

"Пред България има един въпрос - честните избори. Това означава 100% машинен вот. Отказът им да го въведат трябва веднага да роди съответната реакция. Имунната система на нашето общество е жива. Вярвам в българския народ и вярвам, че тези избори ще ни изненадат приятно".

Според него обаче сега управляващите се готвят да направят изборите още по-нечестни.

"Правят мъгла около тези сканиращи устройства", категоричен е депутатът и обясни, че нито има машини, нито има предвидени пари за такива. Според него "целта на това упражнение е да остане старото положение - смесен вот между хартия и машина, която всъщност е един принтер, който издава хартиена бюлетина и която после човек брои на ръка". За него това е най-лошата система:

"Това е най-обърканата, най-грешната система. Това искат ГЕРБ. Много е важна обаче ролята на БСП, защото те въведоха машинния вот. БСП по някаква странна причина после сама се отказа от машинния вот. Хартията е един от факторите, които върнаха ГЕРБ и ДПС в управлението. Затова тази битка е толкова важна".

Божанков напомни още, че именно Бойко Борисов и ГЕРБ са поръчали тези машини, за които сега твърдят, че са проблемни.

"Борисов сам определи изборите в Пазарджик като "свинщина". Но изборите в България, особено в малките населени места, са точно такива - навсякъде и масово", смята той.

За него лекарството е:

"Първо - служебният кабинет да си свърши работата и да охранява изборния процес. Второ - масово гласуване. Този път само да гласуваме не е достатъчно, всеки от нас трябва да се ангажира, да отдели лично време, за да охранява вота, защото те в прав текст ни казват, че се гласят за пореден път да откраднат изборите. Тогава всички масови протести, всичките усилия на гражданското общество няма да имат значение, защото бъдещето на България накрая ще се реши на изборите".

Промяната в Конституцията в частта на домовата книга е грешка, призна депутатът от ПП-ДБ. Според него добрата новина е, че все пак има една възможност - Андрей Гюров:

"Пред президента Радев има един избор за все пак потенциал за премиер, който може да осигури що годе честни избори. Изборите очевидно ще са борба на живот и смърт за онази старата система на статуквото, която падна, след като около 150 хил. души излязоха и решиха то да си отиде".

По думите му целта на атаката срещу Гюров е той да бъде отстранен като потенциален служебен премиер и служебната власт да отиде в ръцете на Борисов и Пеевски. В момента България е изправена пред два избора - Андрей Гюров или кадри, зависещи от Борисов и Пеевски, очерта ситуацията той и изказа мнението си, че единственият възможен легитимен избор е Гюров.

По думите му това правителство се е опитало неуспешно да върне България в 90-те години, когато силови групировки доминираха икономиката на страната. Според него икономическите процеси, които са фактор в падането на правителството, са неоспорими. По думите му това, което става в София с кмета Васил Терзиев, е най-яркото проявление на ъндърграунд системата, завладяла икономиката:

"Васил Терзиев влезе в битка със структури, които би трябвало в европейска България в 2025 г. въобще да не са фактор в икономиката, а те бяха. Васил Терзиев си води тази битка и заслужава 100% подкрепа. Той реши да застане на страната на софиянци. Това няма как да е лека битка. Това е битката как ще се упражнява държавната власт в България".

Според него боклукът е проявление на един системен проблем. "Ако имаха шанс да отстранят Терзиев, както отстраниха Благо Коцев във Варна, щяха да го направят, но знаят, че в София щеше да стане революция. Уплашиха се от реакцията на софиянци и решиха да го ерозират, като го провалят", обясни Божанков и изказа мнението си, че зад всичко това стоят ГЕРБ и ДПС.

Коалицията ПП-ДБ се борим отново да бъдем водеща политическа сила в България, декларира Явор Божанков.

"Имаме ясно съзнание, че не представляваме цялата демократична общност. Знаем, че има много разочаровани хора. /.../ Коалицията достатъчно добре си дава сметка, че демократичната общност е много по-широка и голяма. Това е посоката, в която трябва да търсим подкрепата. Затварянето навътре няма да ни донесе изборна победа".

"Никога не съм бил притеснен дали приключвам или продължавам", категоричен бе още той.

По думите му червената линия към "Възраждане" остава:

"Имам пълна убеденост, че всички в коалицията си дават сметка, че животът ни даде шанс, който трудно ще се повтори. Получихме кредит на доверие, който заслужаваме. Това е огромна отговорност. Никой няма да си позволи да похарчи този кредит на доверие, защото преди сме допускали сериозни грешки и те определено се отразиха на изборния резултат. Този път не вярвам, че някой не си дава сметка колко сериозни са нещата и би допуснал отново такава грешка".

Алтернатива пред управлението на Борисов и Пеевски виждам в демократичната общност, която в момента се представлява от коалицията ПП-ДБ, категоричен е депутатът от коалицията и заяви:

"Искаме да бъдем първа политическа сила и да поемем отговорност за управлението на държавата".

Тази заявка за 121 депутата е доста висока, призна той, но в тази връзка разсъждава и върху алтернативите, които според него не са добри:

"Президентът Радев не е нещо ново, защото той няколко пъти вече е управлявал. Защо Радев няма нито един самокритичен аргумент към неговите служебни кабинети - този човек автентично не разбира разделението на властите и Конституцията. Ако някой вижда път пред България в лицето на Радев - аз имам сериозни съмнения във външнополитическата му ориентация, в направеното от него до тук и по отношение на позициите му за войната и Украйна. Не вярвам, че "света троица на руската пропаганда" - МЕЧ, "Величие" и "Възраждане" също са алтернатива".

Божанков смята, че Радев ще излезе на политическия терен за следващите избори. Радев прави политически проект, но близкото му обкръжение е антиевропейско, подчерта той.

По думите му отчаянието на българския народ се дължи на този тандем Борисов - Пеевски. Според него една от причините Радев да изглежда приемлив са именно Борисов и Пеевски.

Към момента Божанков не може да отговори дали ще бъде кандидат за депутат на предсрочните избори, но декларира: "Ще дам сърцето и душата си за демократичната общност и ще помагам на 110%".