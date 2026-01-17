Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч

Млада жена загина на място при тежка катастрофа край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР. По-късно в болницата е починал и шофьорът.

В района на село Изворче челно са се ударили насрещно движещи се лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 10:00 ч. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. 55-годишният шофьор е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

снимка: БТА

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут Ловеч – Абланица – Микре – Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".