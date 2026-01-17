  • Instagram
Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

Х/@RolexPMasters
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще стартира във вторник (20 янаури) участието си в първия за годината турнир от Големия шлем – Откритово първенство на Австралия (Australian Open).

Съперник на първата ни ракета на старта е чехът Томаш Махач, който загря за надпреварата с титла в Аделаида.

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г., когато Махач спечели спора в три сета.

Ако преодолее чеха, българската звезда ще играе във втори кръг на Откритото първенство на Австралия с победителя от двойката Шинтаро Мочизуки - Стефанос Циципас.

