Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще стартира във вторник (20 янаури) участието си в първия за годината турнир от Големия шлем – Откритово първенство на Австралия (Australian Open).
Съперник на първата ни ракета на старта е чехът Томаш Махач, който загря за надпреварата с титла в Аделаида.
Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г., когато Махач спечели спора в три сета.
Ако преодолее чеха, българската звезда ще играе във втори кръг на Откритото първенство на Австралия с победителя от двойката Шинтаро Мочизуки - Стефанос Циципас.
Още по темата:
- » Ясно е кога Григор Димитров излиза за втория си мач в Бризбън
- » Гришо започна годината с безпроблемна победа
- » Успешен старт през 2026 за Григор Димитров със солидна победа
Коментирай
Най-четено от Спорт
"Барселона" вдигна за 16-и път Суперкупата10:30 12.01.2026 | Спорт
Спорт по тв на 11 януари09:17 11.01.2026 | Спорт
Последно от Спорт