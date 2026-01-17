Старото си отива: Новолуние и планетарни съвпади ни носят задкулисие, лицемерие и хаос

На 18 януари (21:52 часа българско време) 2026 година е първото за годината Новолуние в критичния 29 градус на земния знак Козирог. То предвещава едно доста динамично начало на годината, тъй като Слънцето и Луната съвпадат с планетата на комуникациите, транспорта и образованието Меркурий, както и с планетата на действието, амбициите, инцидентите и оръжията Марс.

В астрологията най-силни по влияние са съвпадите между планетите. Девизът на Козирог е „Аз действам!“ Планетата, управител на знака Козирог, е Сатурн – планета свързана с амбициите, целите, структурата, традициите, времето, бизнеса и управлението, ограниченията. Той е в знака Риби и предстои да премине в огнения марсов знак Овен от 14 февруари, когато ще започнат сериозните промени в световен план. Но сега все още е в Риби под силното влияние на Нептун – вода, тайни и мистерии, илюзии, вяра, религия. Време е за дългосрочни планове и нови стратегии.

На този етап всичко ще се планира и развива задкулисно, лицемерно и под напора на емоциите.

Нептун е „на трон“ в своя знак Риби и в съвпада си със Сатурн, Нептун е в по-силна позиция. Сатурн ще се опитва да поставя ограничения в опит да запази стабилност, а Нептун ще ги премахва и предвещава край на илюзиите и неяснотата с преминаването му в Овен на 26 януари. Сатурн в Риби „губи почва под краката си“ и

внася нестабилност в структурите, хаос във властта и бизнеса вече над 2 години.

Нептун съвпада със звездата Шеат от съзвездието Пегас повишавайки опасността от наводнения и корабокрушения в следващите дни. (Анализ на предстоящите затъмнения през февруари и март очаквайте скоро.)

Новолунието и планетите в съвпад със Слънцето и Луната образуват хармоничен аспект както със Сатурн и Нептун, така и с Уран в края на Телец. От една страна тези аспекти са благоприятни и дават възможност за постигане на успехи… но за кого? Не и за всичко остаряло в политиката и бизнеса. Новолунието, Меркурий и Марс в Козирог (в „екзалтация“ – силен Марс) правят точен съвпад с Плутон във 2 дом (парите, ценностите) от хороскопа на Съединените Щати. Плутон е планета, свързана с властта и чуждите авоари / ресурси. Те вече явно заявиха амбициите си за завладяване на земи и ресурси. Но ще срещнат много сериозен отпор.

Не е изключено да предстоят фалити там на големи фирми и банки, сериозни международни конфликти.

Съвпадът на Марс с Плутон повишава опасността от земни трусове и прояви на насилие, размирици и опит за атентат в рамките на около месец – два. На 26 януари е лунната фаза Първа четвърт и в тази звездна карта Марс вече е във Водолей в съвпад с Плутон. При такива съвпади назад във времето са се случвали атентати, размирици и прояви на насилие, силни земетресения и всякакви други тежки инциденти. В знака Водолей, управляван от Уран, знак на науката, технологиите, електричеството, изобретенията и революциите. Под силното влияние на този съвпад

може да последват също удари по атомна централа или авария вследствие на силно земетресение,

изригване на вулкан, прекъсване на комуникациите и електричеството, проблеми с въздушния транспорт и всякакви други технически аварии.

Та, да обобщя малко казаното. Плутон вече навлезе във Водолей и постави началото на „вятъра на промените“. Висшите планети Уран, Нептун и Плутон също оказват едно глобално влияние на световно ниво. Предстои Нептун да премине на 26 януари, а Сатурн на 14 февруари в знака Овен – радикални структурни промени, изобретения, нови методи на лечение, нови религиозни (Нептун) и военни структури (Сатурн), граждански войни, силно желание за власт и нежелание за сътрудничество, нови управленски фигури и структури във властта (Сатурн), както и нов тип оръжия.

Всичко старо отива в миналото.

Уран, планетата на индивидуализма, независимостта, новите технологии, внезапните събития, революциите и бунтовете преминава окончателно в знака Близнаци на 26 април. Както Плутон във Водолей, така и Уран в Близнаци ще сложат началото на един много силен период на нови открития, космически скок в сферата на науката и техниката. Добре е, обаче, великите сили да знаят, че

от април 2028 г. светът ще навлезе в още по-сериозна политическа и финансова криза

– Сатурн ще навлезе в Телец и ще активира предизвикателен аспект квадратура с Плутон във Водолей. Но ще спра до тук, за да не ви отегчавам. Сега е важно да се проявява мъдрост (Юпитер), мисъл за сигурността на нашия дом планетата Земя (Рак), удовлетворяване нуждите и гарантиране спокойствието на хората, спазването на законите и моралните принципи, но най-важното – да не се прекалява в действията. Новолунието, Меркурий и Марс в Козирог са в опозиция с Юпитер в Рак, което повишава опасността от прекаляване и нарушаване на законите.

И това касае най-вече САЩ, които имат слънчев знак Рак. А както казах на астрологичната конференция през 2025-а (има записи в Youtube.com), организирана онлайн от Българска астрологична асоциация, САЩ навлизат в тежка и продължителна криза, години на протести, граждански неподчинения и опасност от войни през следващите 3-4 години, като не е изключено да стигнат и до разпад. Стремежът към сигурност и безопасност сега са много важни!

Астролог: Марги Паскалева




