Тъкър Карлсън: Западът тика Русия към ядрената опция. "Орешник" беше послание

Западът тика Русия към „ядрена опция“, сякаш търси саморазрушение. Войната в Украйна отдавна не е за самата Украйна, а за контрол над ресурси и геополитическо надмощие. Това заявява журналистът Тъкър Карлсън в свой коментар, в който предупреждава, че западните елити „действат безразсъдно“ и че с подобна линия „можем да унищожим света“. По думите му хората, които вземат решенията, „не си задават тези въпроси, защото не им пука“ и са „негодни да ръководят Запада“, а почти всички европейски лидери са „на ръба да бъдат премахнати. Буквално“. Карлсън нарича Киър Стармър „посмешище“, а Еманюел Макрон - „нелеп“, и пита: „Но искате ли да ги видите унищожени?“, като настоява темата да се обсъжда като водеща, а не да се премълчава.

Дръжте се, защото следва най-голямата световна новина - Русия обмисля използването на ядрени оръжия срещу Европа. Не срещу Киев, а срещу Европа. И по-конкретно - срещу Великобритания и Германия. Просто да ги унищожи с ядрени оръжия. Това е факт. След малко ще обясним откъде го знаем, а накрая ще пуснем интервю, което записахме преди няколко часа, с мъж на име Сергей Караганов - дългогодишен политически съветник на Владимир Путин и един от най-известните политически интелектуалци в Русия. Той неизменно е в тези среди в последните 35 години. Съветвал е Борис Елцин преди повече от 30 години. В интервюто недвусмислено казва: Ако войната в Украйна продължи със същото темпо още година-две, ние, очевидно говорейки от името на руската власт, от името на своя приятел Путин или поне на някой добре запознат с мисленето на президента Путин, ще унищожим Великобритания и Германия с ядрени оръжия.

Това си е новина! Никой човек не иска да види дори Катар унищожен или което и да е друго място, а унищожаването на двете най-важни държави в Европа, които подслоняват големи американски бази, американски персонал, и са световни финансови центрове... Германия е икономическият двигател на Европа, а Лондон, заедно с Ню Йорк, е финансов център на Запада. А и са две древни държави, с които имаме исторически, родствени и генетични връзки. Русия ще унищожи двете държави с ядрени оръжия - Сергей Караганов го казва пред камера. Това е сериозна новина. Прочетохте ли я някъде? Някой да ви я е споменавал? Че най-известният политически интелектуалец в Русия и близък приятел на Владимир Путин - двамата дори са на една възраст, с месец разлика, и се познават отдавна - казва публично, че Русия обмисля да използва ядрени оръжия срещу Западна Европа, да унищожи Великобритания и Германия, ако проблемът не се разреши скоро? Вероятно не сте чули, защото не е излязла в "Ню Йорк таймс". Едва ли и лондонският "Таймс" я споменава. Изглежда, че никой не обръща внимание на потенциално най-голямата новина в живота ни. Което е много странно. И не е просто един човек, който е приятел на Путин, да го казва.

Ако дори малко следите какво прави Русия в последно време, знаете, че положението се променя. Русия пренаписа своята ядрена доктрина, която вече включва използването на ядрени оръжия срещу държави, действащи като проксита на ядрени сили. Класическо руско бюрократично оформление, което значи, че вече руските закони позволяват да бъде унищожена Германия, въпреки че тя няма ядрени оръжия. Великобритания има, но се чудя в чии ръце се намират. Германия няма, но Русия казва, че пак може да я нападне с такива. И не говорим за ответен ядрен удар - вие ни удряте, ние ще ви отговорим.

Казва: Продължите ли да ни ръчкате, ще ви унищожим. Русия го заявява публично. И точно преди седмица Русия удари с хиперзвукови ракети Киев, столицата на Украйна. Ракетите са убили четирима души. Нападението не е целяло да унищожи важна инфраструктура или да доведе до множество цивилни жертви. Било е с цел послание, заявено недвусмислено от руснаците. Нападението цели да каже: Прекалено много ни притиснахте, заплашвате нашето съществуване и ако не се отдръпнете, следващата хиперзвукова ракета, която никоя държава не може да спре, никоя и не твърди, че може, ще бъде с ядрена бойна глава и ще бъде насочена към Европа.

Да поразсъждаваме. Защо Русия, която се предполага, че воюва срещу Украйна, а Украйна е поддържана от НАТО и САЩ, воюва срещу нея на терен, защо в същото време заплашва Европа? Аха! Защото руснаците, каквито и недостатъци да имат, не се самозалъгват толкова сериозно като нас и изричат на глас истината за тази война - че е прокси война. Не е война между Русия и Украйна, никога не е била.

Нищо случило се в Украйна след разпада на СССР преди 35 години не се е отнасяло до Украйна. Има битка за контрола над Украйна - за нейните земя и ресурси. Има и други причини хора да искат да я контролират, които не са пряко свързани със земя и ресурси, а с история. Във всички случаи решенията в Украйна са се вземали от неукраинци в тези 35 години. Така беше с Майдана, един подкрепен от САЩ преврат. Решенията в Украйна нямат общо със самата страна, кое е най-добро за нея, как да бъде суверенна... Случва се точно обратното - Украйна е по-малко суверенна, повече марионетна и изстрадала повече вероятно от всяка друга държава в последните четири години. Защо? Ще стигнем и дотам. Но първо искам да ви покажа как тази война изцяло се контролира отвън, от външни неукраински интереси, за цели, които нямат нищо общо с благоденствието на Украйна.

Ще ви покажа един клип. Но преди това ето едно доказателство за тази теза. Колко украинци са загинали в тази платена от Запада война? Платена от НАТО и Джо Байдън. Никой не знае. Очевидно стотици хиляди, но на никого не му пука колко точно. Човек би помислил, че ако водим война от името на жадуващия свобода украински народ, ако толкова много обичаме украинците, че им изпращаме стотици милиарди долари, най-добрите си специалисти по целеуказване и изграждаме биолаборатории в страната им, за да ги защитим от руска агресия, ако толкова ги обичаме, бихме събирали данни колко от тях са убити в разцвета на силите си по украинските полета. Разбира се, никой не събира такива данни, защото не ни пука. Хората, които ръководят войната от страната на Запада, не се интересуват какво тя струва на Украйна, защото никога не е била война за Украйна.

Клипът, който споменах, е сниман преди десетина години, но едва наскоро попаднахме на него. Той е изключително поучителен. Веднага ще разпознаете унгареца, който стои вляво, г-н Джордж Сорос, един от най-успешните "финансисти" в света. Човекът трупа богатство като залага срещу национални валути. Наистина не е допринесъл с нищо светът да бъде по-добро място и да подобри живота на хората. Винаги е насаждал хаос, омраза и насилие. И е така през целия му живот, каквито и да са мотивите му. Срещу него седи жена на име Кристия Фрийланд. Тя също не е украинка, а е от Албърта, Канада. Дълго време е била журналист за "Ройтерс" и други подобни медийни организации в Лондон и Вашингтон, където за известно време се засякохме. По-късно тя стана заместник министър-председател на Канада в правителството на Джъстин Трюдо и икономически съветник. Ако ви вълнува как се е справила, потърсете факти за състоянието на канадската икономика. Ще ви кажа - не много добре.

Ето обаче кое е интересното. Съвсем наскоро Кристия Фрийланд, която, пак да кажа, не е отраснала в Украйна, а в Канада, и е живяла в Лондон и Вашингтон, започна да работи за неизбрания украински президент Зеленски. Самият той не е много украинец, майчиният му език е руски. Гражданин на света е, като нея. Всички тези хора са такива. Сега тя е неплатен икономически съветник на Украйна. Неплатен? Да, бе! Тези хора смучат природните ресурси на държава, която скоро ще рухне, без да ги е грижа за хората, които умират. Разбира се. На въпросния клип са Кристия Фрийланд и Джордж Сорос, заснет преди десет години, и говорят за Украйна, издавайки каква е играта. Гледайте

Кристия Фрийланд: Ще изложа личните си впечатления. Удивително е да се види в Украйна новата власт, новото ръководство. Всеки, когото познавам от там, е бил докоснат по някакъв начин от "Отворено общество" и Джордж. Буквално. Или лично са получавали стипендия, или техни близки са получавали. Удивително е.

Джордж Сорос: За мен е страхотно изживяване да го видя. Не осъзнавах какво влияние е имало "Отворено общество" за тези 25 години. Тези хора са били студенти, а 25 години по-късно вече са лидери.

Тъкър Карлсън: Всеки, когото познавам от украинската власт, казва Кристия Фрийланд, абсолютно всеки е вземал пари о Джордж Сорос или пък негов близък е вземал. Всеки един от управниците на страната е всъщност назначен от този унгарски милиардер, който няма нищо общо с Украйна. Днес никой не би го признал. "Това е теория на конспирацията!" Но Джордж Сорос си приписва заслуги: "Нямахме представа какво сме постигнали." Какво сте постигнали? Какъв е бил планът? Ръководството на цяла държава да е на заплата при вас? С каква цел? Можем да обсъждаме какви са били тогава мотивите на Сорос, но не се налага, защото, както знаем, резултатите от една система показват какъв е нейният замисъл. Измине ли време, вече не се налага да гадаем защо определени хора или организации съществуват - просто можем да погледнем какво са вършили. Плодовете издават какво е дървото.

Сегашното състояние на Украйна ясно разкрива замисъла - унищожаване на страната, обезлюдяването й, промяна на законите, които са спирали чужденци да изкупуват ресурсите й. Украинската земя е една от най-плодородните в света и е огромна - Украйна е най-голямата държава в Европа. Но също така е и най-корумпираната. Някои от тези, които го правят, имат прародители от Украйна. Все едно казват: Това е наша земя. Кристия Фрийланд също има прародители от Украйна. Мнозина, замесени в украинската политика, са така. Показват един вид, че имат някакви права. Все едно: Имаме право да си кажем мнението. Но действията им не са в полза на украинците. Всичко наистина опира до това да вземат каквото могат от страната, която твърдят, че обичат, и да я използват срещу много по-големия й съсед, който е най-голямата награда - Русия. И е така от стотици години.

Колко пъти европейци са нахлували в Русия? Немалко. Наполеон го е правил. Защо всички искат да нападат Русия? Тя е отдалечена, студена, а и никой не е успявал да я надвие. Като Афганистан или Йемен. Историята не пази дълъг списък на победи срещу Русия, на външни сили, които са я контролирали. Според историята, има няколко народа, които са трудни за побеждаване, начело с руснаците. Защо все някой се опитва? С една дума - заради ресурси.

Русия буквало е невъобразимо голяма. Повечето хора на запад не могат да си представят колко е голяма. Тя е по-голяма от Китай и Индия заедно. Съберете територията на Китай, толкова голяма, че едва можем да я възприемем, с тази на Индия, която е почти толкова голяма, и ще получите по-малка територия от руската. Само Сибир е почти колкото континенталната част на САЩ, а там живеят примерно 10 млн. души. В цяла Русия населението е около 140 милиона души. В цяла Русия. Но тя има най-големите енергийни запаси в света. Притежава един от най-големите капацитети за обогатяване на уран. Според някои изчисления притежава най-много злато в света, големи запаси от сребро и боксит, от който се произвежда алуминий. Най-големите запаси на дървесина в света, която все още използваме за хартия, при строеж на сгради... Хората все още използват дървета, а Русия има повече от всеки друг. Основно в Сибир, но не само там. И, разбира се, обработваема земя. Оттам и земеделски продукти, торове, пшеница... Русия има колкото, а често и повече от всяка друга държава, но няма голямо население. Руските ресурси, простори и земя са фар, който векове наред привлича нашественици. Не съдя никого, става ясно защо е така.

Ако Гренландия е ценна, то каква е Русия? Най-голямата награда. Това става ясно, когато пада Берлинската стена. Тогава алчни чужденци, главно банкери, започват да плячкосват Русия. Помагат им и безскрупулни руснаци, не само чужденци я плячкосват. Руски олигарси плячкосват сънародниците си. Фактът е, че шепа хора оглозгват страната. За съжаление, винаги се прави по един и същи начин - не вземаш малко, а вземаш всичко и оставяш останалите в отчаяние и бедност. Същото се случва и там. Преди 30-35 години Русия е най-бедната държава западно от, знам ли, Бутан. Много бедна. Също и разделена, тъжна, победена, с епидемии от алкохолизъм, употреба на наркотици, дишане на бензин, самоубийства. Кой го причинява? В известна степен руснаците си го причиняват. 70 години живеят в съветската система. Но и чужденци допринасят, което е факт.

Каквото и да мислите за Путин, той въвежда контрол. През 2026 г. Русия ни най-малко не наподобява на Русия от 2000 г., когато Путин идва на власт. Едно от основните неща, които променя, е, че прогонва търговците от храма. Прави го, съжалявам. Всички са го забравили или го пренебрегват. Прогонва олигарсите или ги привлича на своя страна. "Не можете да действате срещу националните интереси. Бъдете милиардери, но част от вашето богатство трябва да се влага обратно." А Западът го представя като шеф на мафия. Добре, нека да е шеф на мафия. Но отговорът на въпроса дали мерките му са проработили се крие не само в числата, но и във видимото състояние на страната спрямо 25 години назад - тя е напълно различно място. Вече не е като Бутан и Африка. По много критерии е много по-богата от държавите в Западна Европа, всъщност по всеки критерий. По-богата ли е от Испания и Великобритания? О, да, много по-богата.

Изкушаващо е за елитите по света, които си казват: "Не може само 140 млн. руснаци да имат достъп до тези неща, и ние искаме." Но това е и изобличаване на собственото ти лошо управление. Ако си Борис Джонсън и предците ти са управлявали Британската империя, а днес държавата ти е тъжен музей, говорещ урду, си е срамно и си казваш: "Руснаците ли, бе? Едни славяни? Да, господстват в шахмата, но дори цветът на кожата им не е толкова бял. Как може те да са добре? Възмутително!" Това е изобличаване на лошото ти управление. Лидерите в цяла Европа се чувстват така. Русия ги посрамва, защото, относително казано, процъфтява. Затова те вкупом, подкрепени от плана на правителството на Байдън да воюва срещу Русия...

Нека спрем с лъжите. Това не е непровокирана инвазия. Путин не е решил просто така да нахлуе в Източна Украйна и да заграби земя, която принадлежи на друг народ. Пълна лъжа и наричането му така не е защита на Путин. Лъжа е и вече всеки го знае. Истината е, че през 2001 г. Путин, същият лидер, моли правителството на Джордж Буш-младши Русия да влезе в НАТО. Искам да вляза в отбранителен съюз, който съществува, за да спира Русия да нахлува в Западна Европа. С други думи: "Победихте, искам да вляза във вашия отбор." Отчасти заради ограничените си лидерски способности, отчасти заради съветите на Кондолиза Райс, Джордж Буш-младши отхвърля предложението и спира влизането на Русия в НАТО. Гостът, с който ще разговаряме, в случай, че се чудите доколко добре предвижда бъдещи събития, казва тогава: "Решението да се отхвърли молбата на Владимир Путин за влизане в НАТО, за присъединяване към Запада, за сътрудничество, взето от правителството на Буш, гарантира сблъсък със Запада - тръгваме по пътя на конфликта." Разбира се, бил е напълно прав. НАТО не иска Русия, защото иска да воюва срещу нея. Това и получава. От 2001 г. до 2022 г., което са 21 години, НАТО се разширява все на изток, за да обгради Русия. Прави го на няколко пъти. Пак казвам, не го казвам в защита на Русия, а като факт.

Често руската власт в лицето на Путин е казвала: "Заплашвате националните ни интереси - не искаме чужди ракети по границите си, затова се отдръпнете." През 2014 г. правителството на Обама свали правителството на Украйна, за да сложи американско марионетно такова. Така подпечата съдбата на две нации. С това, както тогава казва Сергей Караганов, се гарантира, че ще има война, която ще унищожи Украйна. Слушайте интервюто и го слушайте внимателно, защото английският му не е безупречен, а и връзката беше сателитна, при което звукът не беше много добър. Но си струва. Този човек е предвидил множество бъдещи събития. Целта ми не беше да омаловажа неговите разбирания и интелект, които са внушителни, и да кажа: И други са можели да го предвидят, защото е очевидно, че за да не допуснеш Русия в НАТО вероятно търсиш война срещу нея и ако се опиташ да поставиш ракети, способни да носят ядрени бойни глави, край руската граница, ще последва военна реакция. Точно това е казал той и тогава са му се смеели в Европа, където е живял дълго време, и е бил напълно пренебрегнат от САЩ.

Нашите политици се занимаваха с какво ли не и не обръщаха внимание, а тези, които обръщаха, се вълнуваха от перспективата за война срещу Русия, но така и не обясняваха защо. Когато преди четири години войната избухна, започнаха да действат чрез своето прокси - украинското правителство на Зеленски. Наистина едно прокси във война, която от първия ден се ръководи отчасти от нашето ЦРУ, което дава информация за целите за обстрел. Разбира се, казват, че не е вярно. Политиците въобще действат изключително безразсъдно. Поведението им говори, че не им пука за никакви последствия, просто залагат всичко. Дори сякаш поведението им говори за стремеж към саморазрушение. Сякаш искат ядрен холокост. "Нямам проблем да заложа живота на моето семейство, нация, на света, искам ядрена война." Показват го действията им.

Взривиха "Северен поток", който беше основният източник на природен газ за Европа. Това имаше две последствия. Първо, унищожи европейската икономика. Едно очаквано последствие, което се реализира. Не можеш да имаш силна производствена икономика без евтина енергия. Тогава ти остават недвижими имоти и финанси. Разбира се, вземащите решенията разбират само от тези две неща, защото това е светът, в който живеят. В реалния свят обаче държавите стават богати, силни и стабилни, когато произвеждат реални неща. Това бе първото следствие от взривяването на "Северен поток" - унищожаването на уж най-близките ни европейски съюзници, конкретно Германия. Германците толкова се мразят, че не признават, че го направихме ние.

Чрез проксита, но ние го направихме, дори бяхме казали, че ще го направим.

Второто последствие беше изпращане на ясно послание към Русия - "Няма да се ограничаваме". Да, вече не следваме сценарий тип войната във Виетнам, когато водехме прокси война с ограничено поведение. Да, пръскахме с "Агент Ориндж", но не изравнихме Ханой със земята. Бомбардирахме го малко, но се ограничавахме, защото не искахме да воюваме срещу СССР. Поведението на САЩ и НАТО от началото на войната показва, че вече няма ограничения. Взривяваме руска инфраструктура, опитваме се на няколко пъти да убием Путин... Лъжат за това, но се опитаха. Украинската власт се опита на няколко пъти да убие Владимир Путин. Дали ЦРУ е помогнало с определянето на целите на дроновете? Очевидно да. Как би било другояче? Никой дори не пита.

Не заемам страната на Русия срещу Съединените щати. Не, опитвам се да мисля за потенциалните последствия от поведение на нагнетяване на напрежението през четирите години, стигайки до момент да притиснем в ъгъла велика сила. Но там е проблемът - те не смятат Русия за велика сила. "Русия не е никаква велика сила! Тя е бензиностанция с ядрени оръжия."

Гледайте!

Джон Маккейн: Мисля, че икономическите санкции са важна стъпка. Не смятам, че тези клептократи... Вижте, Русия е бензиностанция, маскирана като държава.

Мит Ромни: Тя е ранена и западаща нация. Икономиката й е неконкурентоспособна. Сенатор Маккейн се шегуваше, че Русия е бензиностанция, преструваща се на държава. Намаляващото й население допринася за нейния упадък.

Водещ към Рон ДеСантис: Какво мислите за Путин?

Рон ДеСантис: Мисля, че има големи амбиции, че е враждебен към САЩ, но това, което виждаме, е, че няма конвенционални възможности да реализира амбициите си. На практика Русия е бензиностанция с ядрени оръжия.

Линдзи Греъм: Ако президентът сбере света да отговори на руската агресия и да удари Русия икономически, т.е. санкциите да ударят здраво, ще се разбере, че е бензиностанция, маскирана като държава.

Тъкър Карлсън: Няма нищо по-срамно от това. Всеки, който знае кои са четиримата политици от клипа, трябва да се замисли. САЩ са велика нация и трябва, особено що се касае за политики, които решават дали децата ви ще живеят, или не, да ни предвождат велики мъже. Мъже най-вече с мъдрост, сдържаност, дългосрочен поглед, за които е важно как ще изглежда положението след сто години, с познание и житейски опит. Никой от четиримата мъже, които видяхте и които участват в определянето на външната политика на САЩ в продължение на десетилетия, не отговаря на тези критерии. Това са слаби, неразумни, макар и чаровни в случая на Джон Маккейн, хора с нисък интелект. Така е, те не знаят нищо.

Някой може да каже: Всичко в Русия е отвратително за мен, обижда американските ми ценности. Добре, някои се чувстват така. Но не можете да я определяте като бензиностанция с ядрени оръжия, защото се показвате като невежи. Тя е точно обратното. Това е страната, дала Толстой и Достоевски. Май е нещо повече от бензиностанция. Но така правите и нещо, което никога не се прави с противник - подценявате неговата сила и издръжливост. Трябва ясно да виждате хората, с които имате конфликт, иначе ще пострадате. Това е истинският риск тук, а не че се държите глупаво: Те са бензиностанция с ядрени оръжия - колко съм умен само! Чух го от спонсора си и ще го повторя в някое предаване. Точно това прави горкият ДеСантис, който не знае нищо, опитвайки се да звучи като държавник. "Наскоро чух този лаф, страхотен е!" Показваш, че си селяндур и трябва да се върнеш в Орландо.

Но тук има и много повече. Така можете да се окажете в непосилна ситуация. Дори в момента сме в такава заради това поведение. Линдзи Греъм, който е обиколил света, още не е придобил качеството, което обикновено пътуванията създават у човек - мъдрост. Нулева мъдрост. Има и още по-тъжен момент в клипа с Линдзи Греъм, когато казва, че е достатъчно само да засилим санкциите. "Трябват ни само тежки санкции и Русия ще рухне." Всъщност го направихме, но кой рухна? Русия ли? Не. Ние.

Едно от най-тъжните неща, които тази страна е правила, е да подкопае собствената си валута. Случва се за период от време, но ако трябва да разграничим момент, в който бъдещето на американския долар започва да изглежда мрачно, той е реакцията на правителството на Байдън към руската инвазия на Украйна. Тогава изритахме Русия от SWIFT и заграбихме личната собственост на хора, които не работеха за руската държава, т.нар. олигарси, което значи бизнесмени. Взехме им я, защото имаха руски имена. Спряхме руснаците от участия на международни спортни събития. Не можеш да участваш на "Уимбълдън", ако фамилията ти завършва на "ов". Унижихме се. Та кой се държи така? Но и подкопахме наш основен интерес - американският долар да бъде световна резервна валута. Това е основната ни сила. Не сме богати заради производствената си сила, както беше преди, а заради привилегията валутата ни да се използва, да речем, при купуването на енергия. Затова го наричат "петродолар" от 1971 г. насам. Заиграеш ли се с това, последствията идват и обедняваш, което води до други последствия, включително насилие и хаос. Това беше най-неразумното нещо, което правителство е правило в живота ми - 56 години. Най-глупавото и саморазрушително нещо.

Помните ли на каква цена се търгуваше златото, да речем, на 1 февруари 2022 г.? 1700 долара за тройунция, което е много. Каква е спот цената на златото днес? Около 4600 долара за тройунция. Да не би индексът S&P да се е повишил с толкова през тези години? Не. Нещо друго да се е повишило? Не. Да не би да е намерено ново индустриално приложение на златото? Не. Има такова приложение, но не е голямо. Хората купуват злато като алтернатива на американския долар. Злато купувате, когато искате да се отървете от долара, защото не виждате добро бъдеще за него. Продавате ценните книжа и купувате злато. Хората, които разбират системата, защото са я направили и участват в нея като най-големи играчи, го правят. Китай също го прави. Защо през 2026 г. Китай ще продава американски облигации, и то много, и ще купува злато, което е най-примитивното средство за размяна? Още асирийците са използвали злато. Злато ли? Само суеверните хора го купуват. Не говоря за качествата на златото, които го правят ценно, а за използването му като алтернатива на валута. Купува се, защото хората смятат, че американският долар не е безопасен. Защо мислят така? Защото САЩ го използваха като политическо оръжие срещу велика сила. Всеки го разбира.

Второто, което се случи почти веднага, е, че Русия сформира дълготраен съюз с Китай. Замислете се. Трябва да признаем на Доналд Тръмп, че говореше за това. Най-лошото, което Байдън направи, е да тикне Русия в съюз с Китай. Защо да е най-лошото? Защото Китай е най-голямата икономика в света, а Русия е най-голямата държава и най-богатата на ресурси. Обединяваш двете срещу теб. Според всички анализи занапред ще има четири големи сили в света - Съединените щати, Русия, която, съжалявам, но е повече от бензиностанция с ядрени оръжия, Индия и Китай. Кой знае къде ще се озове Индия, но ако Русия и Китай са срещу теб, ще е тежко - не само че вече няма да господстваш в света, но ще има и реална заплаха за твоите интереси. Не трябва да го позволяваш.

Ето защо Ричард Никсън отива в Пекин преди 55 години, за да се срещне с Мао Дзедун, който е много по-голямо чудовище от Путин - не е християнин като него и е избил 100 млн. души от народа си. Ричард Никсън отива и "отваря" Китай, сключва съюз с него. Защо? За да го раздели от Русия. Разбирал е, че съюз между такива държави, които не споделят нашите интереси, е голяма заплаха за нас. И за долара. Прави го и схемата работи в продължение на 50 години, докато Джо Байдън, с помощта на американския Конгрес, който тогава представляваше сигурно най-голямата сбирка от неразумни страхливци в англоговорящия свят. Заедно решиха да наложат санкции на държава, която смятат за "лоша", но така и не обясниха защо, като изключим, че е реагирала на провокациите им и е прекосила граница, която никой не може да намери на картата.

Трябваше "да направим нещо, защото сме Чърчил, а не Чембърлейн", защото "Втората световна се повтаря" и "трябва да спрем руската агресия". Само че тогава сме съюзници с Русия, но тихо, това не трябва да го знаете. Но няма да залагаме животите си редом до този на украинските войници, защото имаме по-важни неща за правене, просто ще наложим на Русия "жестоки санкции". Въпреки доказателствата, че не само не работят, но и водят до обратен резултат на заявените цели. Какво точно се случи с Куба, която е под санкции от около 1960 г. насам? Раул Кастро още е жив и има власт в страната. Държавата е обедняла, но едва ли е обеднял Раул Кастро.

Санкциите имат обратен ефект. Да не говорим, че са нечестно и подло оръжие. Те са дипломацията на слабия мъж. Когато Линдзи Греъм, с обувки 38-ми размер, се прави на корав, знаете, че наблюдавате актьорска игра - един слаб мъж се прави на силен. Решенията му го показват. Затова всички обожават санкциите. Но в този конкретен случай санкциите прецакаха Съединените щати. Трябва да се казва, защото нашите внуци, когато се чудят защо не живеят като своите баби и дядовци, трябва да знаят кого да обвинят. Санкциите не наказаха Владимир Путин, а Съединените щати и напълно унищожиха Европа, откъдето са нашите предци и нашата религия, което не е малко. Не проработиха. Нито военните действия.

Похарчихме стотици милиарди долари в Украйна за военни действия, чиято цел не беше да освободят Украйна, а да бъде победена Русия, каквото и да значи това. Как можеш да победиш сплотена древна империя? Вероятно не можеш. Когато САЩ са се раждали преди 250 години, Русия е била империя. Не като нас. Русия ще си бъде тук, независимо дали ви харесва. Приемете го. Но не могат. Щом стана ясно, че сме загубили... "Не сме загубили! Ти да не си марионетка на Путин?" Един прост факт. Путин прекосява границата на "Украйна", която при Байдън е просто един сателит на Съединените щати, нахлува уж в една друга държава и не можем да го прогоним оттам. Колкото и стотици милиарди долари да изпращаме, колкото и биолаборатории да имаме там, колкото и офицери от ЦРУ да изпращаме да определят цели за поразяване, руснаците са си там и няма да си тръгнат. Какъв избор ни остава? Пак ще се върна на не най-умния политически стратег, който сме имали, но пък чест гост в предавания - Линдзи Греъм.

Линдзи Греъм: Как свършва всичко? Някой в Русия трябва да действа решително. Има ли там един Брут? Ще има ли тамошен Щауфенберг, който този път да успее? Единственият начин всичко да приключи е като някой в Русия отстрани Путин. Ще извърши голяма услуга на страната си и на света. Надявам се някой в Русия да разбере, че Путин унищожава страната си и трябва да бъде отстранен по какъвто и да е начин. Надявам се да го отстранят. Не ми пука как ще го направят. Не ми пука дали ще отиде в Хага и ще бъде съден, просто искам да изчезне. Знам, че ме снимат в момента. Моля ви да разберете, че ако Джон Маккейн беше тук, мисля, че щеше да каже същото. Време е да си ходи. Той е военнопрестъпник. Де да беше убит Хитлер през 30-те години.

Тъкър Карлсън: Който вади нож, от нож умира. Наистина ли искаме да призоваваме за убийството на държавен глава? С такъв прецедент ли искаме да живеем? Вероятно не. Ако сме държава, която вярва във върховенството на закона, звучи шокиращо да чуваме нещо такова от един законотворец. Покушението като инструмент на външната политика. Ние не сме Израел, не провеждаме външна политика чрез покушения. Не би трябвало, но явно вече го правим. Хората приемат ли го? Да убиеш някого, ако не го харесваш? Ако са такива правилата, и ние ще трябва да живеем според тях. Не е нужно кой знае какво въображение да си представим как ще свърши всичко - не много добре.

Ако ще сме фар на свободата, да бъдем такъв. Да призовем праведните към отговорност и да не наказваме невинните. Затова санкциите са не само неефикасни, но и неморални. Още повече, ако воюваме срещу държава, а воюваме срещу Русия вече четири години, без значение какво се говори, ние сме тези, които водят войната, може би не е добра идея да си признаваме по телевизията, че губим, каквото прави Линдзи Греъм. "Единственият ни вариант е да го убием." Също така, може би е неразумно да си признаваш, че не знаеш нищо за страната, срещу която воюваш и от която си обсебен.

Отстраняването на Путин ще реши проблема? Путин е абсолютен диктатор? Да, има диктаторски елемент там. Ако му покажеш среден пръст, сигурно ще те накажат. Но дали има абсолютен контрол над Русия? Въобще имало ли е някога лидер с абсолютен контрол над страната си? И Сталин не е имал. И той е имал съветници. Всички имат - и нашият президент, и всеки емир в Близкия изток, и всеки цар и султан, и комунистическите секретари. Всеки лидер по света има съветници. Путин не прави разлика. И той като всеки държавен лидер балансира между различни интереси. Всеки ден. Дори във ФСБ има различни интереси. Също и в армията, в бизнес общността, и при олигарсите, които са много по-различни от нашите директори на технологични компании. Всеки има дял в предприятието, наречено "Русия", и всеки има думата в него. Никой държавен лидер не действа просто на своя глава. Идеята, че ако отстраним Путин, останалите ще се "откажат" и едва ли не ще предадат Русия на Зеленски, е безумна. Може да го каже само някой, който не знае как работи светът.

Какъв е замисълът? Виждали сме го в други държави - Ирак, Сирия, надявам се не Иран, но вероятно и там - създаване на хаос. Защото тогава мога да господствам и да крада. Сред хората, които ми плащат да имам такива възгледи, има прогонени от Путин руски олигарси, които искат да се върнат и пак да заграбват ресурси. Защо Путин да контролира в Русия всичкия боксит, петрол, газ или злато? Ние трябва да го контролираме. Да създадем хаос в най-голямата държава в света, със 150 млн. население и най-големия ядрен арсенал, за да богатеем. Дори да следвате този план, а не би трябвало, защото е отвратителен, но да речем, че го смятате за добра идея, част от рептилския ви мозък пак би светнала в червено: Тревога! Безразсъдно е, защото не мога да контролирам какво ще се случи после. В страната има прекалено много ядрени оръжия. Русия има огромни военни производствени мощности. Произвежда много оръжия, много стомана, голямо количество евтина енергия и има огромно мюсюлманско население, около 20% от цялото, което сега е мирно, но дали после би било?

Един зрял човек би си задал тези въпроси, преди да призовава за отстраняването на държавен глава. Можем да унищожим света така. Но не си задават тези въпроси, защото не им пука и най-вече - тези хора са негодни да ръководят Запада. Хората от нашето външнополитическо статукво и на практика всеки европейски държавен лидер. По тази причина са на ръба да бъдат премахнати. Буквално. За себе си ще кажа, че се надявам да не се случи. Да, Киър Стармър е посмешище и е обида за предците ви, ако са британски, и за нацията. Разбира се, че Макрон е нелеп. Германия? Но искате ли да ги видите унищожени? А според Сергей Караганов е много вероятно да се случи. Гледайте интервюто с него и се запитайте, защо това не е водеща новина във всеки вестник и защо не се обсъжда от всеки европеец и всеки американец?



Видеото със субтитри на българки език можете да гледате ТУК



Източник: ГЛАСОВЕ