Секретарят на Радев пусна клип с апели към президента да направи партия

Президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във Фейсбук клип с призиви към Румен Радев да направи партия.

Това се случи в петъчния ден, в който Алиансът за права и свободи прие и веднага върна третия мандат за съставяне на правителство, а държавният глава каза след срещата: "Време е за избори!".

Във видеото няколко мъже апелират към Радев да оглави свой политически проект.

"Изминаха 9 години, откакто президентът Румен Радев дойде в Симеоновград и това, което той обеща, го изпълни и устоя своите обещание. Сега Ви моля, господин генерал, моля Ви, влезте дълбоко в политиката и отървете българския народ от тази агония, защото само Вие можете! Нека България запомни името Ви вовеки! Успех!", казва във видеото мъж около 50-те.

Глас зад кадър се обръща към друг, когото нарича "Койчев", и го пита при едни евентуални парламентарни избори "в края на март или април месец", ако излезе Румен Радев би ли го подкрепил. "При положение, че се кандидатира - винаги!", отвръща той.

"И сега съм при работническата класа", продължава гласът зад кадър, представяйки трети човек, когото пита: "Ярославе, за кого би гласувал на следващите парламентарни избори?". "Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира", отвръща мъжът.

Видеото продължава с "анкета" със същия въпрос и сходни отговори.

Ден по-рано президентският съветник написа в социалната мрежа: "Мрънкането не е стратегия, а показател за немощ! Вместо да си направят своя анализ и изводи, някои политически лидери предпочетоха да ронят сълзи. Не е време за глупави внушения, а е необходима проява на сдържаност и повечко мъдрост. Време е за осъзнаване!".

В началото на декември миналата година самият Румен Радев за първи път потвърди, че ще излезе от "Дондуков" 2 със своя партия. Той отговори утвърдително пред медиите за политическия си план и обеща на всички да поднесе изненада.

"Ще го направя, когато най-малко го очаквате", каза Румен Радев в отговор на въпроса дали е готов да излезе от "Дондуков" 2 със свой политически проект.

До този момент държавният глава отговаряше с "когато му дойде времето" на питането дали ще прави своя партия, а напоследък призна, че "хората настояват навсякъде" за това. В едно от последните си обръщения към нацията миналата година президентът заяви, че оставка на правителството и предсрочните избори са единственият изход.