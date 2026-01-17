НА ЖИВО Първи ден на "Сурва“ в Перник: Празнични дефилета на шествията на сурвакари, кукери, бабугери, джамалари ВИДЕО

Днес е първият ден на фестивалните дефилета в Перник. Заради големия брой желаещи да участват във фестивала, тази година те ще се проведат в два поредни уикенда. Организаторите са съобразили графика на преминаване с провеждащите се днес в Брезник и утре в Радомир общински сурвакарски фестивали.

Започват шествията на сурвакари, кукери, бабугери, джамалари. Заедно с групите от България в днешния ден ще дефилират и част от чуждестранните групи.



"Това е време, в което градът е изключително пъстър, изключително жив, защото маскарадната култура е жива, защото маскарадът е свързан с грандиозно настроение, с много приятни усещания за участници, за публика. И хората, като че до голяма степен живеят цялата година, подготвяйки се за този фестивал, защото това е начин, по който могат да бъдат видяни от много по- широка публика", каза доц. д-р Иглика Мишкова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.



Освен големия брой участници, в Перник се очаква да пристигнат и десетки хиляди гости. За да се гарантира сигурността им полицията е предприела засилени мерки. Въведена е и временна организация на движението.

A Националният исторически музей организира днес и утре ателие за изработване на кукерски маски от прежда, а не както е традицията със звънци. Занятието, което ще продължи 1 час, ще бъде в Образователния център към Националния исторически музей. Децата ще си тръгнат с уникална маска, направена от самите тях. Организаторите ще им разкажат и за историята на кукерите и как от векове гонят злото.