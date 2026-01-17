Брюксел вкарва Украйна в ЕС още през 2027 г. с "обратно членство"

Европейската комисия разглежда възможни пътища за бързо присъединяване на Украйна към Европейския съюз в рамките на мирно споразумение с Русия, но без да се предоставят на Киев пълни права на членство в ЕС, съобщава Reuters​, цитирана от УНИАН.

Украйна ще трябва да „заслужи“ пълноправно членство след преходни периоди, съобщава Ройтерс, позовавайки се на служители на ЕС.

Според изданието, тази идея за „обратно членство“ е в много ранен етап на обсъждане и е предназначена за украинците, които след четири години борба с руската инвазия искат надеждно обещание, че са на пътя към икономическа стабилност и интеграция със Запада.

Според дипломати, 20-точковият мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Европейския съюз, предварително определя възможна дата за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г. като стъпка за осигуряване на икономическото благополучие на страната след войната.

Много правителства от ЕС обаче смятат тази или която и да е друга фиксирана дата за напълно нереалистична, тъй като присъединяването към ЕС в момента е процес, основан на заслуги, който се придвижва напред само когато има напредък в адаптирането на законодателството на дадена страна към стандартите на ЕС, се посочва в материала.

Освен това, присъединяването към блока изисква одобрение от парламентите на всички 27 държави членки на ЕС и дори обсъжданото ограничено членство все още ще изисква съгласието на правителствата на ЕС и националните парламенти.

„Трябва да признаем, че сме в съвсем различна реалност от тази, когато правилата бяха изготвени за първи път“, каза един служител на ЕС.

Според него Украйна и евентуално други страни кандидатки биха могли да се присъединят бързо към ЕС и след това да получат „поетапен достъп“ до право на глас в зависимост от напредъка си в изпълнението на критериите за пълноправно членство.

Изданието припомни, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено отнемат години. Полша например прекара 10 години, без война, в завършване на преговорите и всички необходими законодателни промени.

Някои представители на Европейската комисия смятат, че от политическа гледна точка Украйна няма толкова време. Мирно споразумение между Украйна и Русия може да доведе до териториални загуби за Киев и да бъде трудно за приемане от украинците, особено в случай на евентуален референдум. Членството в ЕС, дори и ограничено, би могло да направи подобни условия по-приемливи и да осигури стабилността, необходима за завършване на реформите и получаване на пълни права в рамките на ЕС, отбелязват официални лица.

„В интерес на Европа е да види Украйна в ЕС, предвид собствената ни сигурност. Ето защо трябва да търсим креативни решения, за да привлечем бързо Украйна в ЕС. Концепцията за „обратно членство“ отразява тази идея: политическо присъединяване на Украйна към ЕС, последвано от пълни права и пълноправно членство, след като всички условия бъдат изпълнени“, каза един дипломат от ЕС.

Отбелязва се, че членството без пълни права от първия ден не е ново, тъй като повечето страни, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и по-късно, имаха дълги преходни периоди, например по отношение на правото на своите граждани да работят в целия ЕС.

В статията обаче се посочва, че в момента длъжностните лица обсъждат модел със значително по-широки ограничения. Те признават, че подобна идея повдига редица въпроси не само за Украйна и че ще бъде трудно да се получи необходимата единодушна подкрепа.

„Това ще бъде трудно за осъществяване. Освен това ще засегне страни, които са следвали традиционния път и вече са близо до присъединяване, след като са изпълнили всички изисквания, като Черна гора или Албания“, каза друг служител на ЕС.