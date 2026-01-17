Содена питка с мед за Антоновден (РЕЦЕПТА)

На 17 януари отбелязваме Антоновден и както за всеки празник, и на този ден ще приготвим вкусни ястия за трапезата.

Според народните вярвания на Антоновден и Атанасовден не се готви боб, леща, царевица, тъй като се смята, че така се привличат болестите и по-специално шарката.

На Антоновден не се готви свинско, ястия с този вид месо може да приготвите за трапезата на 18 януари.

Важно е за двата дни да има питка, която да се украси с помощта на вилица, с която да се направят форми с дупчици, мед, баница, вино, ястия с кокошка или пиле.

Както споменахме, традиционна за трапезата на Антоновден е домашната питка с мед. Ето и как се приготвя тя:

Необходими продукти:

500 г кисело мляко, 800 г пшенично брашно, 1 с.л. бакпулвер, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 щ. лимонтузу, 1 ч.л. сол, мед за намазване

Начин на приготвяне:

За питката за Антоновден брашното се пресява три пъти и в него се оформя кладенче, където се поставят и останалите съставки (без меда). Всичко се обърква и се омесва тесто за питка. Оформя се питка и се разполага в намаслена овална тава, след което се изпича в загрята на 190 °C фурна до златисто. След изваждане от фурната питката за Антоновден се намазва с мед. От нея се раздава за здраве и благополучие.

Други традиционни храни за Антоновден са пълнена кокошка с булгур, пълнено пиле с кисело зеле, тутманик със сирене и бъркани яйца.