Berliner Zeitung: Във Франция сериозно обмислят излизане от НАТО

В парламента на Франция е внесено предложение за излизане на страната от НАТО. Инициатор е Клеманс Гете, заместник-председател на Националното събрание и член на парламента от лявата партия "Непокорна Франция“, пише Berliner Zeitung.



Гете заявява, че излизането от НАТО отдавна е позиция на нейната партия. Дискусията обаче придобива нова актуалност във връзка с "целенасоченото решение на САЩ официално да се върнат към открита имперска политика“.



В подкрепа на своята позиция Гете дава редица конкретни примери: "незаконното отвличане на президента на Венецуела“ и заплахите към други суверенни държави, заплахите за анексиране на Гренландия, санкциите срещу европейски чиновници, които настояват за регулиране на дейността на американските цифрови корпорации, и "хищническите търговски споразумения“, наложени на Европейския съюз под натиск. Тя също така дава за пример открито организираната намеса в европейските избори в полза на крайната десница.



Всичко това, според Гете, показва, че САЩ "официално се отказват от международното право и механизмите за колективна сигурност“ и фактически присвояват на ЕС статут на васално държава. Необходимо е спешно да се признае това и "да не се счита повече Съединените щати за съюзник“.



Излизането от НАТО би позволило на Франция "да възстанови военната си и дипломатическа независимост и отново да стане неутрална държава“, обяснява Гете. Благодарение на ядреното си възпиране Франция понастоящем разполага със средства за самостоятелна защита на територията и населението си.



"Лявоцентристският алианс, към който принадлежи LFI, в момента има най-голямата фракция в Националното събрание. В същото време дясната партия на Марин льо Пен "Национален сбор“ също е силна и от години критикува НАТО“, сепосочва в статията.



