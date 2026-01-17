Явор Дачков: Президентът Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента
Мисля, че в следващите дни президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си от президентския пост и ще се включи активно в битката за парламента и изпълнителната власт на тези избори.
Това прогнозира във "Фейсбук" Явор Дачков.
Той ще вдигне вълна и ще стане първа политическа сила, която ще помете сегашното статукво.
Това ми се струва най-вероятният и логичен политически сценарий.
Още по темата:
- » Борисов в изненадващо интервю: Пеевски не управлява държавата, Радев е добре дошъл на политическия терен ВИДЕО
- » Явор Дачков: Ако има предсрочни избори, Радев ще ги спечели - обира целия протестен вот
- » YouTube изтри канала на Явор Дачков
Коментирай
Най-четено от Гледна точка
Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски15:20 14.01.2026 | Гледна точка
Първан Симеонов: Румен Радев стои в окопа и се готви да скочи на нож10:30 13.01.2026 | Гледна точка
Последно от Гледна точка