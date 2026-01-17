  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -5 / -2
Пловдив: -2 / -1
Варна: -6 / -4
Сандански: +3 / +3
Русе: -7 / -5
Добрич: -8 / -7
Видин: -4 / -3
Плевен: -4 / -3
Велико Търново: -5 / -3
Смолян: -6 / -4
Кюстендил: +0 / +2
Стара Загора: -3 / -2

Явор Дачков: Президентът Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента

  • Сподели в:
  • Viber
Явор Дачков: Президентът Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента

БНТ
A A+ A++ A

Мисля, че в следващите дни президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си от президентския пост и ще се включи активно в битката за парламента и изпълнителната власт на тези избори.

Това прогнозира във "Фейсбук" Явор Дачков.

Той ще вдигне вълна и ще стане първа политическа сила, която ще помете сегашното статукво.

Това ми се струва най-вероятният и логичен политически сценарий.

#Явор Дачков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Гледна точка
Последно от Гледна точка

Всички новини от Гледна точка »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите