Явор Дачков: Президентът Радев ще обяви оттеглянето си и ще се включи активно в битката за парламента

Мисля, че в следващите дни президентът Румен Радев ще обяви оттеглянето си от президентския пост и ще се включи активно в битката за парламента и изпълнителната власт на тези избори.

Това прогнозира във "Фейсбук" Явор Дачков.

Той ще вдигне вълна и ще стане първа политическа сила, която ще помете сегашното статукво.

Това ми се струва най-вероятният и логичен политически сценарий.