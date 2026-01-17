Тръмп заплаши с мита държавите, които са против анексирането на Гренландия от САЩ

Доналд Тръмп заплаши с големи мита държавите, които са против анексирането на Гренландия от Съединените щати. Американският президент отново каза, че арктическият остров е жизненоважен за сигурността на Съединените щати и те ще го получат „по лесния начин“ или „по трудния начин“.

Разположението на Гренландия я прави удобна за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона. Съгласно съществуващите споразумения с Дания, Вашингтон има правото да разположат толкова войски, колкото искат на острова.

Но Тръмп настоява, че Съединените щати трябва да го притежават. Защото щели да защитят Гренландия от руски или китайски атаки. Дания предупреди, че военните действия биха означавали края на НАТО. Досега нито една страна членка не е атакувала друга.



