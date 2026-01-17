Катастрофа между две коли в столичния кв. "Люлин", ударени са и паркирани автомобили (ВИДЕО)
Катастрофа между два автомобила е станала малко след полунощ в столичния кв. "Люлин". Инцидентът е станал на булевард „Панчо Владигеров" в посока бул. „Сливница", пишат очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".
Те публикуваха снимки и видеа от инцидента. Хората пишат, че при сблъсъка са ударени и няколко паркирани коли на бул. "Панчо Владигеров".
На кадрите се вижда как единият автомобил е на мантинелата, а предницата му е смачкана. Другата кола е на тротоара.
Хората казват още, че една от колите се е движела с превишена скорост. Друг очевидец твърди, че е имало 4-5 момчета на възраст около 18-19 години.
Все още няма официална информация за инцидента.
Коментирай
Най-четено от Общество
Банков клон блокира, след като мъж докара бидони със стотинки12:30 12.01.2026 | Общество
БНБ предупреждава: не приемайте надраскани евробанкноти, не се заменят13:40 13.01.2026 | Общество
Последно от Общество