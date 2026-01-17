Тайно решение на правителството в оставка за Меркосур отваряло вратата за ГМО

Решението България да подкрепи Меркосур, което е последния пирон в ковчега на земеделието, се очаква да бъде подписано утре, е взето тайно в Министерския съвет. Това обяви Явор Гечев - съветник на президента Румен Радев.

Той предупреди в предаването „Лице в лице“ по бТВ в петък, че в страната ни и на стария континент започне внасянето на евтини вина, мед, говеждо от Южна Америка, а водещата Цветанка Ризова подчерта, че месото в най-големият износител – Бразилия е 100% ГМО. Гостът й пък добави, че българските пчелари и производители на алкохолни напитки ще трябва да си сменят поминъка, тъй като вносните медоносни ментета и царевичния алкохол ще подбият веднага цените.

„Цял ден търся решението на Министерския съвет, с което е взета позицията на държавата. Няма го. Това означава, че е взето на секретно заседание. Какво крием?“, попита Гечев.



„За потупването на няколко европейски политика, министър-председателят в оставка Росен Желязков дори го е скрил. Без дебат и без анализ е приета позицията“, констатира той.

Ризова сподели опасенията си, че пазара ни ще бъде залят с ГМО продукти и макар все още държавата ни да не е приела свободно да се търгува с тях у нас, има риск за здравето на хората. Друг е въпросът колко от вносните плодове и зеленчуци, макар и да не са генномодифицирани са по-малко безопасни.

„Къде е анализа на правителството, с който ви се казва това и гаранциите, които държавата, трябва да направи?“, попита Гечев.

„Познавайки системата на ЕС, това е един от проблемите, за които не се говори, но сегашната система не може да гарантира, че няма да попаднат продукти или животни, които са хранени с фуражи или неща, които са преработени, или пресни, за които да имаме 100-процентна гаранция. При масов засилен внос това не може да се гарантира“, добави той.

„Икономическо е споразумението, но в икономиката винаги има добри и лоши страни. Минусът за България е ужасяващо голям. Започваме да внасяме големи количества говеждо месо. 10% от консумацията на мед в Европа ще внасяме от Меркосур безмитно. Много поздрави на пчеларите, но след китайския и украинския мед това е поредния удар. 200 000 тона на година етилов алкохол ще се внасят в Европа. България е един от големите производители“, отбеляза бившият земеделски министър.

„Алкохолът (б.а. в Меркосур) се прави от царевица, което значи, че и там има вторичен дефект. Какво изнасяме от земеделските стоки? Вино, шоколад, а там Чили е близо и Калифорнийската долина, която също е сериозен производител на гроздовите напитки“, обясни той.

„За последните пет години има рекордни фалити на фермери в Европа, т.е. даваме много високи екологични стандарти на българските и европейските фермери, но в същото време казваме, че потребителите трябва да имат стоки на добри цени и да внасяме всичко, което е конкурентно. Това се казва геноцид по отношение на собственото си земеделско производство“, коментира Гечев.

Ризова пък засегна темата за компенсациите и коментира, че не иска да се плаща на нашите производители, за да не произвеждат.

„Те искат равноправие с другите, които са на пазара. Когато ви вържат единият крак и ви кажат да ходите заедно с вашите събратя от другите държави, няма как да го направите. Или се махат всички субсидии и зелени политики, или има реална защита“, изтъкна гостът.

„Определени държави в индустриалното производство ще имат печалби. Най-силно ни натискат германците. Автомобилостроенето ще вземе някакви пазари. Друг е въпроса, че се конкурират пак с Китай и САЩ. Може да изнасяме шоколади, но какво ще получим?“, попита той.

Според него Европа в комбинация с крайната зелена политика и недалновидното управление, се отказва от собствения си хранителен суверенитет.

„За първи път обаче Европа ще прави българска политика и последствията ще са български. Ще се стигне до значителни фалити в следващите 4-5 години на фермери. Това ще доведе до обезлюдяване на села, липса на бизнес и на стандарт в малките населени места“, прогнозира бившият министър.

„Мекросур е поредният пирон в ковчега на земеделието в Европа, свързано с нещата, които ни чакат в следващия рамков период, както и с другите договори, които подписа ЕС и пуска на пазара в конкуренция на собствените си земеделски производители“, подчерта той.

„Земеделието е фундаментът, но мачът е свирен. Външнотърговската ни политика се води в Министерството на икономиката, а там вместо министър имаме паметник“, коментира Гечев.

„Къде е държавата? Франция скочи против Меркосур, а у нас решението се взе на тъмно, на заседание на Министерския съвет, за да може земеделските производители да не знаят, защото щеше да има протести и сега ще трябва да отидат на демонстрация в Страсбург, защото мачът в България е свирен. Гласуването в Европейския съюз е ясно. България е „за“. Премиерът в оставка си е вдигнал ръката, за да ощети българските земеделци. Кой ще носи отговорност за това?“, попита той, цитиран от Флагман.бг

